Общество 18.05.2026 в 11:23

В Улан-Удэ выросла стоимость путевок в детские лагеря

Но в мэрии все равно прогнозируют 100-процентную заполняемость
Текст: Петр Санжиев
Фото: архив «Номер один»
Средняя стоимость путевки в шесть муниципальных детских загородных летних лагерей в этом сезоне составляет 39-42 тысячи рублей. В сравнении с прошлым сезоном отмечается рост на пару тысяч. Увы, из республиканского бюджета компенсируется только 12434 рубля - работающим родителям. Остальное родители должны доплатить из семейного бюджета. 

Всего в загородных лагерях отдохнут около шести тысяч детей. Из этого числа определенный процент составят льготники - дети бойцов, погибших или пропавших без вести на спецоперации. Данная категория детей относится к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

На путевки подано уже более пяти тысяч заявлений, и они продолжают поступать. 

С 1 июня уже стартует первая смена в «Роднике» и «Байкальских волнах». Там, в целом, проведут четыре смены. В остальных будет три смены. 

Как напоминают в Комитете по образованию мэрии города, питание в детских лагерях обеспечивает городской комбинат школьного питания. 

Традиционно большое внимание уделяется безопасности загородных лагерей - ограждение, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, пожарная сигнализация, противоклещевая обработка и т. д. 

Если говорить о всем летнем отдыхе, то его также организуют в 46 школах на пришкольных площадках, а также в иных формах охвата детей. 

Общее число детей Улан-Удэ, которых охватят летним отдыхом, составляет более 11 тысяч. 

Дети 14-17 лет смогут летом и поработать. В комитете по образованию планируют охватить трудоустройством 1100 школьников. Эта цифра в последние годы растет. Дети займутся озеленением, прополкой, поливом насаждений, реставрацией книг в библиотеке и прочей нехитрой и безопасной работой. Кое-кто поработает на ЛВРЗ. В прошлом году такой опыт был, и сейчас летнее сотрудничество с заводом продолжится. Средства на это в бюджете предусмотрены.
