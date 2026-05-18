Экономика и бизнес 18.05.2026 в 11:25

«Снежный барс» выбил из страховщиков миллионы за пожар в «Гвозде»

Страховая компания до последнего отказывалась платить за ущерб
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
Известная в Улан-Удэ компания «Снежный барс» выиграла уже второй иск к АО «Страховое общество газовой промышленности» (СОГАЗ). Фирма выбывала из страховщиков возмещение за крупный ущерб, причиненный ей пожаром в торговом центре «Гвоздь».

Первый иск от «Снежного барса» поступил в Арбитражный суд Бурятии еще летом 2024 года. Как следует из материалов дела, в ноябре 2022 года между сторонами был заключен договор страхования имущества от огня и других опасностей. Спустя год, 7 ноября 2023 года, в торговом центре «Гвоздь» произошел страшный пожар. В результате пострадало множество арендаторов торгового центра, в том числе огонь уничтожил товарно-материальные ценности, находящиеся в помещениях истца. То, что не пострадало от огня, было залито водой.

Установив сумму ущерба, фирма обратилась к страховщикам за выплатой возмещения. Однако ей отказали, сославшись на то, что «произошедшее событие не является страховым случаем».

«Снежный барс» пошел в суд, где предъявил СОГАЗу иск на 27,7 млн рублей. Страховщики уперлись и там, ссылаясь на постановления МЧС. Ими было установлено, что «причиной пожара являются противоправные действия неустановленных третьих лиц, поэтому основания для выплаты страхового возмещения отсутствуют».

Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд пришел к выводу, что требования истца обоснованы. Иск был удовлетворен в полном объеме, вдобавок с СОГАЗа взыскали еще 155 тысяч рублей – размер госпошлины.

Но страховщики решили биться до последнего. Они подали жалобу сначала в апелляционную, а затем и в кассационную инстанции. Однако везде проиграли. В результате это лишь вылилось в дополнительные расходы для страховой компании. 

После вступления решения суда в силу «Снежный барс» подал к СОГАЗу еще один иск – о взыскании процентов за несвоевременное исполнение обязательства по выплате страхового возмещения. За период с 15.05.2024 по 24.09.2025 их набежало на сумму в 7,3 млн рублей. Недавно Арбитражный суд Бурятии удовлетворил и это требование. Таким образом общая сумма, которую страховщики должны выплатить улан-удэнской фирме, увеличилась до 35 миллионов рублей.
