С жителя Бурятии взыскали более 600 тысяч за наезд на 4-летнюю девочку

В Бурятии в пользу пострадавшей в ДТП четырехлетней девочки и ее матери взыскали более 600 тысяч рублей компенсации морального вреда. Авария случилась днем 10 февраля в селе Ошурково Иволгинского района.

Пьяный водитель машины «УАЗ 2206», не имеющий права управления, сбил малышку на улице Центральная. Напомним, она скатывалась на тюбинге со снежного уклона вблизи дороги и вылетела на проезжую часть прямо под колеса «буханки».

По данному факту завели уголовное дело. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени и другие повреждения, повлекшие, согласно заключению эксперта, средний вред его здоровью.

После наезда мужчина не оказал никакой помощи пострадавшей, «скорую» и сотрудников полиции вызвали очевидцы происшествия. По словам матери, у дочери из-за аварии нарушился сон, поведение стало тревожным.

Истец просила взыскать с ответчика в пользу себя и ребенка компенсацию морального вреда – каждой по 500 тысяч рублей, а также судебные расходы. Суд удовлетворил исковое заявление частично, взыскав с водителя 600 тыс. рублей, а также судебные расходы в размере 3 тыс. рублей.

«При определении размера компенсации морального вреда судом учтены обстоятельства ДТП, характер причиненных пострадавшей телесных повреждений, а также степень вины ответчика, как водителя транспортного средства», - отметили в Иволгинском районном суде.