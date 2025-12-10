Спортивная Бурятия мигрирует из-за денег

Также ежегодно члены спортивных сборных команд по видам спорта принимают участие в межрегиональных, всероссийских и международных стартах за счет средств республиканского бюджета. В ноябре 24 спортсменам и 18 тренерам паралимпийцев и чемпионов спортивных игр стран БРИКС за 2023 год выплачены премии на сумму более 10 млн рублей (от 26 875 до 358 400 рублей за одну медаль в зависимости от результата).





Недавно депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила обеспокоенность тем, что Россия теряет талантливых юных спортсменов. По мнению Журовой, нехватка денег и внимания к спорту высших достижений приводит к тому, что талантливые юниоры не получают необходимых условий для развития и могут в итоге уехать за границу или завершить карьеру. По данным портала Sportsdaily.ru, с 2022 по 2024 год более 350 спортсменов уехали из России в связи с политической обстановкой в мире. В Бурятии также наблюдается отток молодых талантов. В проблеме разбирался «Номер один».Воспитанник Курумканской ДЮСШ Виктор Тетерин три года назад на российском первенстве пробежал стометровку за 10,87 секунды. Затем он улучшил результат до 10,5 секунды. Напомним, что спортсмены с «10 секундами» — это уровень, при котором спортсмены попадают на Олимпиады. Тетерин вошел в десятку быстрейших юниоров страны и показал лучший в Бурятии результат среди школьников за всю историю республиканской легкой атлетики. Однако в Бурятии его должным образом не поддержали, и сегодня Виктор Тетерин выступает за Москву. Излишним будет говорить, что нашему таланту практически без экзаменов предложили бюджетное место в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).Второй потерянный для региона талант международного уровня - Виктория Невьянцева. Известная лыжница из Бурятии, которая добилась значительных успехов, став победительницей первенства России (2021) в командной эстафете.С 2025 года Виктория Невьянцева представляет Тульскую область, а в августе она выиграла чемпионский титул в спринтерской эстафете.Еще одна талантливая молодая спортсменка - бурятская лыжница Лидия Федотова. Недавно она успешно выступила на первенстве Москвы среди юниоров 19-20 лет, завоевав две медали. Соревнования состоялись 28 ноября 2025 года.Уроженка Улан-Удэ - теперь первокурсница Московской государственной академии физической культуры. Уже в статусе студентки она продемонстрировала отличные результаты. На дистанции 20 км свободным стилем Федотова лидировала с самого старта и впервые стала победительницей первенства Москвы.На всероссийском уровне Лидия Федотова теперь представляет два региона – Москву и Республику Бурятия. Однако если поддержка региона лыжнице прекратится, то ее победы пойдут в копилку Москвы.Среди покинувших Бурятию в 2022 году называется и юный шахматист Кирилл Базырцыренов, переехавший в Москву. Кирилл продолжает активно участвовать в различных турнирах, включая первенства Москвы и всероссийские соревнования, демонстрируя стабильно высокие результаты.Все вышеперечисленные спортсмены, как правило, уезжают в другие регионы, в основном в Москву, поступая в престижные вузы на бюджетные места, и пока неизвестны их случаи возвращения в Бурятию. Кем им здесь работать? Простым тренером за МРОТ?Есть и примеры отъезда за границу, но особо они не афишируются. Например, еще несколько лет назад наши бурятские борцы из-за высокой конкуренции с борцами из республик Кавказа редко попадали в состав национальных сборных. И были вынуждены выступать за страны СНГ. Например, Димчик Ринчинов, воспитанник бурятской школы борьбы, несколько лет назад выступал за Беларусь.Ранее мы сообщали о талантливом молодом боксере Георгии Кушиташвили, уроженце Бурятии (с. Бичура) и воспитаннике СК «Номто», который после 2022 года, когда были введены спортивные санкции, начал выступать за Грузию. Он завоевывал для новой страны медали, в том числе на чемпионате мира 2023 и успешно представлял ее на Олимпийских играх.Есть и реальные потери. Так, в зоне спецоперации недавно погиб перспективный молодой боксер из Бурятии Илья Крысов. Трагедия произошла 5 марта 2025 года в Волновахском районе ДНР.Илья Крысов (2005 г. р.) был кандидатом в мастера спорта и многократным победителем региональных и всероссийских турниров по боксу, включая первенство Бурятии и ДФО.В июне 2024 года он был призван на срочную службу, а уже в июле подписал контракт. Несмотря на ранение, полученное в августе 2024 года, он вернулся в строй после лечения.О его гибели сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии». Из него мог вырасти олимпийский чемпион, считают бурятские спортсмены.- В целом отъезд наших молодых спортсменов в те регионы, где финансирование спорта находится на более высоких отметках, прежде всего за счет стипендий и приобретения спортивного инвентаря, негативно влияет на мотивацию и приводит к снижению общего числа школьников в Бурятии, поступающих в спортивные секции. В целом ежегодно у нас снижается спортивный уровень. Отсутствие возможности соревноваться на высшем уровне в связи с запретами на участие в Олимпиадах — это потеря примеров для подражания. Что подрывает долгосрочные стимулы заниматься спортом, - полагает Николай Тетерин, тренер олимпийского чемпиона Михаила Асташова.В министерстве спорта республики отмечают, что, «согласно статье 21 «Закона о физической культуре и спорте Республики Бурятия», за выдающиеся результаты и заслуги в спорте установлены единовременные государственные спортивные премии для спортсменов. Речь идет о членах сборных команд республики и России, занявших призовые места в индивидуальном или командном зачете, и их тренерах, проживающих на территории Республики Бурятия, из средств республиканского бюджета. В 2025 году предварительно установлено, что стипендии получат больше 30 спортсменов и тренеров, занявшие призовые места на чемпионатах и первенствах Европы, мира и Азии. Общая сумма выплат составляет порядка 10 млн рублей, а размер выплат за одну медаль - от 12 456 до 1 557 000 рублей за одну медаль в зависимости от статуса соревнования, вида спорта и личного или командного зачета.Как отмечают в ведомстве, спортсменам, завоевавшим звания чемпионов и призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и юношеских Олимпийских игр в составе олимпийской команды России, паралимпийской команды России, сурдлимпийской команды России от Республики Бурятия и проживающим на момент получения звания не менее пяти лет на территории республики, предоставляется единовременная субсидия из республиканского бюджета на приобретение жилого помещения.Чемпионам и призерам Олимпийских игр в республике назначаются пожизненные стипендии от 18 до 31 тыс. рублей в месяц. Поддержка обещана по закону и тренерам чемпионов.Впрочем, несмотря на кадровые потери, наши спортсмены продолжают успешно выступать на российских чемпионатах. Так, 5 декабря в Уфе завершился чемпионат России по боксу среди женщин. Две золотых медали завоевали воспитанницы СК «Номто» Людмила Воронцова и Дарима Сандакова, а Дарья Пантелеева взяла серебряную медаль.Для того чтобы в бурятском спорте были более весомые результаты, необходимо существенное увеличение ассигнований. Безусловно, это тяжело, особенно в условиях роста долговой нагрузки на бюджет республики. Однако средства на спорт и здоровый образ жизни окупятся сполна.