Общество 10.12.2025 в 06:00
Спортивная Бурятия мигрирует из-за денег
Молодые таланты из республики все чаще уезжают в поисках лучших материальных условий
Текст: Дмитрий Родионов
Недавно депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила обеспокоенность тем, что Россия теряет талантливых юных спортсменов. По мнению Журовой, нехватка денег и внимания к спорту высших достижений приводит к тому, что талантливые юниоры не получают необходимых условий для развития и могут в итоге уехать за границу или завершить карьеру. По данным портала Sportsdaily.ru, с 2022 по 2024 год более 350 спортсменов уехали из России в связи с политической обстановкой в мире. В Бурятии также наблюдается отток молодых талантов. В проблеме разбирался «Номер один».
Звезда из Курумкана
Воспитанник Курумканской ДЮСШ Виктор Тетерин три года назад на российском первенстве пробежал стометровку за 10,87 секунды. Затем он улучшил результат до 10,5 секунды. Напомним, что спортсмены с «10 секундами» — это уровень, при котором спортсмены попадают на Олимпиады. Тетерин вошел в десятку быстрейших юниоров страны и показал лучший в Бурятии результат среди школьников за всю историю республиканской легкой атлетики. Однако в Бурятии его должным образом не поддержали, и сегодня Виктор Тетерин выступает за Москву. Излишним будет говорить, что нашему таланту практически без экзаменов предложили бюджетное место в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ).
Второй потерянный для региона талант международного уровня - Виктория Невьянцева. Известная лыжница из Бурятии, которая добилась значительных успехов, став победительницей первенства России (2021) в командной эстафете.
С 2025 года Виктория Невьянцева представляет Тульскую область, а в августе она выиграла чемпионский титул в спринтерской эстафете.
Еще одна талантливая молодая спортсменка - бурятская лыжница Лидия Федотова. Недавно она успешно выступила на первенстве Москвы среди юниоров 19-20 лет, завоевав две медали. Соревнования состоялись 28 ноября 2025 года.
Уроженка Улан-Удэ - теперь первокурсница Московской государственной академии физической культуры. Уже в статусе студентки она продемонстрировала отличные результаты. На дистанции 20 км свободным стилем Федотова лидировала с самого старта и впервые стала победительницей первенства Москвы.
На всероссийском уровне Лидия Федотова теперь представляет два региона – Москву и Республику Бурятия. Однако если поддержка региона лыжнице прекратится, то ее победы пойдут в копилку Москвы.
Среди покинувших Бурятию в 2022 году называется и юный шахматист Кирилл Базырцыренов, переехавший в Москву. Кирилл продолжает активно участвовать в различных турнирах, включая первенства Москвы и всероссийские соревнования, демонстрируя стабильно высокие результаты.
Все вышеперечисленные спортсмены, как правило, уезжают в другие регионы, в основном в Москву, поступая в престижные вузы на бюджетные места, и пока неизвестны их случаи возвращения в Бурятию. Кем им здесь работать? Простым тренером за МРОТ?
Есть и примеры отъезда за границу, но особо они не афишируются. Например, еще несколько лет назад наши бурятские борцы из-за высокой конкуренции с борцами из республик Кавказа редко попадали в состав национальных сборных. И были вынуждены выступать за страны СНГ. Например, Димчик Ринчинов, воспитанник бурятской школы борьбы, несколько лет назад выступал за Беларусь.
Ранее мы сообщали о талантливом молодом боксере Георгии Кушиташвили, уроженце Бурятии (с. Бичура) и воспитаннике СК «Номто», который после 2022 года, когда были введены спортивные санкции, начал выступать за Грузию. Он завоевывал для новой страны медали, в том числе на чемпионате мира 2023 и успешно представлял ее на Олимпийских играх.
Упавшая звезда
Есть и реальные потери. Так, в зоне спецоперации недавно погиб перспективный молодой боксер из Бурятии Илья Крысов. Трагедия произошла 5 марта 2025 года в Волновахском районе ДНР.
Илья Крысов (2005 г. р.) был кандидатом в мастера спорта и многократным победителем региональных и всероссийских турниров по боксу, включая первенство Бурятии и ДФО.
В июне 2024 года он был призван на срочную службу, а уже в июле подписал контракт. Несмотря на ранение, полученное в августе 2024 года, он вернулся в строй после лечения.
О его гибели сообщил паблик «Мемориал памяти военным из Бурятии». Из него мог вырасти олимпийский чемпион, считают бурятские спортсмены.
Нужна ясная цель
- В целом отъезд наших молодых спортсменов в те регионы, где финансирование спорта находится на более высоких отметках, прежде всего за счет стипендий и приобретения спортивного инвентаря, негативно влияет на мотивацию и приводит к снижению общего числа школьников в Бурятии, поступающих в спортивные секции. В целом ежегодно у нас снижается спортивный уровень. Отсутствие возможности соревноваться на высшем уровне в связи с запретами на участие в Олимпиадах — это потеря примеров для подражания. Что подрывает долгосрочные стимулы заниматься спортом, - полагает Николай Тетерин, тренер олимпийского чемпиона Михаила Асташова.
В министерстве спорта республики отмечают, что, «согласно статье 21 «Закона о физической культуре и спорте Республики Бурятия», за выдающиеся результаты и заслуги в спорте установлены единовременные государственные спортивные премии для спортсменов. Речь идет о членах сборных команд республики и России, занявших призовые места в индивидуальном или командном зачете, и их тренерах, проживающих на территории Республики Бурятия, из средств республиканского бюджета. В 2025 году предварительно установлено, что стипендии получат больше 30 спортсменов и тренеров, занявшие призовые места на чемпионатах и первенствах Европы, мира и Азии. Общая сумма выплат составляет порядка 10 млн рублей, а размер выплат за одну медаль - от 12 456 до 1 557 000 рублей за одну медаль в зависимости от статуса соревнования, вида спорта и личного или командного зачета.
Как отмечают в ведомстве, спортсменам, завоевавшим звания чемпионов и призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и юношеских Олимпийских игр в составе олимпийской команды России, паралимпийской команды России, сурдлимпийской команды России от Республики Бурятия и проживающим на момент получения звания не менее пяти лет на территории республики, предоставляется единовременная субсидия из республиканского бюджета на приобретение жилого помещения.
Чемпионам и призерам Олимпийских игр в республике назначаются пожизненные стипендии от 18 до 31 тыс. рублей в месяц. Поддержка обещана по закону и тренерам чемпионов.
Впрочем, несмотря на кадровые потери, наши спортсмены продолжают успешно выступать на российских чемпионатах. Так, 5 декабря в Уфе завершился чемпионат России по боксу среди женщин. Две золотых медали завоевали воспитанницы СК «Номто» Людмила Воронцова и Дарима Сандакова, а Дарья Пантелеева взяла серебряную медаль.
Для того чтобы в бурятском спорте были более весомые результаты, необходимо существенное увеличение ассигнований. Безусловно, это тяжело, особенно в условиях роста долговой нагрузки на бюджет республики. Однако средства на спорт и здоровый образ жизни окупятся сполна.
Также ежегодно члены спортивных сборных команд по видам спорта принимают участие в межрегиональных, всероссийских и международных стартах за счет средств республиканского бюджета. В ноябре 24 спортсменам и 18 тренерам паралимпийцев и чемпионов спортивных игр стран БРИКС за 2023 год выплачены премии на сумму более 10 млн рублей (от 26 875 до 358 400 рублей за одну медаль в зависимости от результата).
Для того чтобы в бурятском спорте были более весомые результаты, необходимо существенное увеличение ассигнований. Безусловно, это тяжело, особенно в условиях роста долговой нагрузки на бюджет республики. Однако средства на спорт и здоровый образ жизни окупятся сполна.
