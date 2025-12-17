Общество 17.12.2025 в 10:58

Виноватыми в нехватке бензина в Бурятии оказались водители

Они уволились и топливо по районам республики теперь возить некому
Текст: Елена Кокорина
Виноватыми в нехватке бензина в Бурятии оказались водители. Вернее их отсутствие. Прокуратура накануне провела проверку обеспечения бесперебойной поставки топлива на АЗС и оказалось, что причиной периодической нехватки топлива в районах республики является неукомплектованность водителей бензовозов поставщиков.

- Несмотря на наличие необходимого автопарка, в одной из крупных компаний, занимающихся поставкой топлива, имеются 13 вакансий водителей бензовозов. Проверка показала, что поставщик не взаимодействует с органами занятости республики, не принимает должных мер по привлечению кадров и замещению вакантных мест. Руководству организации выдали представление об устранении выявленных нарушений закона, - рассказали в прокуратуре республики.

Помимо этого, в Республиканское агентство занятости населения и Центр занятости населения г. Улан-Удэ направлена информация, рекомендующая проведение мероприятий по обучения водителей для получения водительской категории «Е» и права на перевозку опасных грузов.

- Прокурор предупредил руководителей организаций-поставщиков о последствиях нарушений закона, направленных на обеспечение стабильности поставок топлива на АЗС республики, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один

