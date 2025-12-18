Беларус получил 22 года лишения свободы за теракт в Бурятии

Сегодня во 2-м Восточном окружном военном суде огласили приговор гражданину Беларуси, совершившему террористические акты на железной дороге в Бурятии. Он участвовал в террористическом сообществе, проходил специальное обучение, занимался незаконной контрабандой взрывных устройств и их хранением.

Стало известно, что в октябре 2023 года мужчина, находясь у себя на родине, во время общения с неустановленным лицом в мессенджерах согласился за денежное вознаграждение вступить в террористическое сообщество. Там занимались организацией, планированием, подготовкой, финансированием и реализацией террористических актов на территории России, а также вербовкой, вооружением и обучением их непосредственных исполнителей.

В этот же месяц беларус забрал из тайника самодельные взрывные устройства с пультами дистанционного управления, которые хранил у себя в гараже. Подельники обучили его минно-взрывному делу и террористической деятельности – через мессенджер.

В ноябре 2023 года мужчина скрытно перевез взрывные устройства на своем автомобиле через государственную границу и прибыл на территорию Бурятии. Затем ночью на одном из участков Восточно-Сибирской железной дороги, а также на следующих по ней железнодорожных составах он установил взрывные устройства и активировал пульты дистанционного управления. После этого он скрылся, а оставшуюся взрывчатку спрятал в лесу. Позднее ее обнаружили правоохранители в ходе проведения следственных действий.

В результате взрыва были уничтожены и повреждены цистерны, а также оборудование на железной дороге. Причиненный ущерб составил более 100 млн руб.

«Суд по совокупности преступлений назначил Е. наказание в виде лишения свободы на срок 22 года, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 млн руб. Транспортное средство, принадлежащее Е., постановлено конфисковать», - говорится в сообщении.