Житель Бурятии зарезал и добил табуретом собутыльника

В Еравнинском районе Бурятии вынесли приговор жителю поселка Тулдун, который жестоко убил собутыльника. Трагедия случилась вечером 16 октября.

Фигурант повстречал знакомого односельчанина и пригласил его в гости. Мужчины стали распивать спиртное. Позднее они поссорились, конфликт перерос в потасовку. В какой-то момент хозяин дома схватил нож и нанес им гостю удары по телу, а затем табуретом и ногами – по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - отметили в СУ СКР по Бурятии.