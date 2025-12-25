Общество 25.12.2025 в 18:02
Житель Бурятии зарезал и добил табуретом собутыльника
Убийцу посадили на 10 лет
Текст: Карина Перова
В Еравнинском районе Бурятии вынесли приговор жителю поселка Тулдун, который жестоко убил собутыльника. Трагедия случилась вечером 16 октября.
Фигурант повстречал знакомого односельчанина и пригласил его в гости. Мужчины стали распивать спиртное. Позднее они поссорились, конфликт перерос в потасовку. В какой-то момент хозяин дома схватил нож и нанес им гостю удары по телу, а затем табуретом и ногами – по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - отметили в СУ СКР по Бурятии.
