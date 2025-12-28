Жителям посоветовали заменить майонез йогуртом на новогоднем столе

РИА Новости приводит рекомендации главного диетолога столичного департамента здравоохранения Антонины Стародубовой о том, как сделать традиционные новогодние блюда полезнее для здоровья.Диетолог советует заменить классический майонез в оливье и селедке под шубой на более легкие заправки — натуральный йогурт, сметану или растительное масло. Это снизит калорийность и содержание насыщенных жиров в блюдах. Одна столовая ложка майонеза содержит около 200 килокалорий, в основном из-за высокого содержания жиров — до 67% от его состава.«Хорошо, если суммарная порция даже для здорового человека не будет превышать 150-200 граммов», — сообщила агентству Антонина Стародубова. Она отметила, что чем больше разных блюд хочется попробовать за праздничным столом, тем меньше должна быть порция каждого из них.Врач предупредила, что салаты с майонезом, а также соленые огурцы, колбаса и сельдь содержат большое количество соли и насыщенных жиров. Такие блюда следует исключить или строго ограничить в питании людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, ожирением, болезнями желудочно-кишечного тракта, а также беременным и пожилым. Всем остальным специалист рекомендует не отказываться от любимых угощений, а делать их более легкими. Например, использовать вместо колбасы отварное мясо индейки, а для «шубы» выбирать малосольную сельдь.Эти советы помогут сохранить вкус праздничных блюд, сделав их более безопасными для здоровья за счет снижения содержания соли и вредных жиров.Фото: «Номер один».