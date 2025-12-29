Общество 29.12.2025 в 17:34

Медсестра из Улан-Удэ больше двух лет помогала военным в ДНР

Контракт подписала сотрудница противотуберкулезного диспансера
Текст: Карина Перова
Фото: Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер

Сотрудница Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера Улан-Удэ вернулась домой после двухлетней службы по контракту в ДНР. Настоящую преданность своему делу и мужество продемонстрировала медицинская сестра анестезистка Евгения Базарова.

Помощь участникам СВО женщина начала оказывать в апреле 2022 года. Тогда она отправилась на две недели в Донецк. Волонтер работала в больнице им. Калинина в нейрореанимации.

В июле 2023 года Базарова подписала контракт и была зачислена в армию Оренбургской области. После учебы по стрельбе и тактической медицине ее направили в медицинскую роту военной части.

На эвакуационном сборе Евгения оказывала неотложную помощь бойцам с передовой: стабилизировала состояние раненых и сопровождала их в лечебные учреждения по Донецку. В 2024 году ее перевели в госпиталь при медицинской роте, где она выполняла работу перевязочной медицинской сестры.

Ее труд был отмечен благодарностью министра здравоохранения Донецкой Народной Республики.

«Сегодня она снова с нами – в отделении анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии, применяет свой бесценный опыт на благо пациентов. Мы гордимся вами, Евгения Алексеевна! Ваш профессионализм, отвага и доброе сердце – настоящий пример для всех», - прокомментировали в диспансере.

медсестра СВО ДНР доброволец

