Как преобразился Улан-Удэ перед Новым годом

До Нового года остался один день, но в Улан-Удэ уже давно ощущается праздник. Еще за месяц до самого главного события, городские улицы погрузились в зимнюю сказку. Думаем, вы согласитесь с нами, что это ключевой момент для повышения праздничного настроения.

К традиции украшать фасады, скверы, площади, парки присоединились многие предприниматели столицы. Километры гирлянд, разноформатные ёлки и ёлочки, ледяные скульптуры – все это смотрите в декабрьском фоторепортаже «Номер один».

Фото: Номер один