Общество 06.01.2026 в 09:03

Рейсы в Улан-Удэ успевают вылетать из Москвы до закрытия столичных аэропортов

Налеты БПЛА на столицу стали почти ежедневными
Текст: Иван Иванов
Рейсы в Улан-Удэ успевают вылетать из Москвы до закрытия столичных аэропортов
Расчеты ПВО к 5 января за сутки уничтожили 42 беспилотника, летевших на Москву или атаковавших ее. Об этом сообщило РБК со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.

На фоне атаки Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении дежурными средствами ПВО 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Курской и Рязанской областями.

Судя по статистике закрытия аэропортов в столице России, в декабре и начале января значительно увеличилась интенсивность воздушных атак на Москву, о чем свидетельствуют официальные сводки.

Между тем нашим пассажирам, как правило, очень везёт, поскольку рейсы из Москвы задерживаются крайне редко. Всё дело в расписании: наши рейсы вылетают из Москвы поздно вечером. А  закрытия аэропортов происходят в основном ближе к полуночи либо утром. За пару часов до атак бурятские рейсы обычно успевают подняться в воздух.

Фото: «Номер один»

