Расчеты ПВО к 5 января за сутки уничтожили 42 беспилотника, летевших на Москву или атаковавших ее. Об этом сообщило РБК со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.На фоне атаки Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково.Ранее Минобороны сообщило об уничтожении дежурными средствами ПВО 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Курской и Рязанской областями.Судя по статистике закрытия аэропортов в столице России, в декабре и начале января значительно увеличилась интенсивность воздушных атак на Москву, о чем свидетельствуют официальные сводки.Между тем нашим пассажирам, как правило, очень везёт, поскольку рейсы из Москвы задерживаются крайне редко. Всё дело в расписании: наши рейсы вылетают из Москвы поздно вечером. А закрытия аэропортов происходят в основном ближе к полуночи либо утром. За пару часов до атак бурятские рейсы обычно успевают подняться в воздух.Фото: «Номер один»