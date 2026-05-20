В Бурятии на Щучьем озере делают дорогу из щебня

В Селенгинском районе Бурятии благоустраивают пляж на Щучьем озере. Специалисты уже приступили к созданию щебеночного покрытия для свободного проезда и передвижения спецтранспорта и посетителей при любых погодных условиях.

Также рабочие займутся укреплением грунтовых дорог, чтобы повысить их прочность, и установкой остановочного пункта общественного транспорта.

«Реализуемые мероприятия направлены на сочетание удобства и бережного отношения к природе. Новое покрытие позволит сохранить природный баланс территории и сделает передвижение по ней более комфортным и безопасным», - заявили в райадминистрации.

Ранее «Номер один» сообщал, что на Гусином озере начали строить пляж за 20 миллионов. Людям обещают душ, туалеты и зону отдыха с мангалом.