Жители Бурятии разочаровались отдыхом на Мамае

В длинные новогодние каникулы многие жители республики решили провести свой досуг активно. Сотни улан-удэнцев покупают однодневные туры в самые различные уголки республики и Иркутской области. Один из таких уголков, притягивающий множество желающих отдохнуть и насладиться первозданной природой, гора Мамай в Бурятии. Услуги по организации поездок на Мамай организуют десятки фирм. Только не всегда отдыхающие возвращаются с положительными эмоциями.Своим мнением о поездке в популярное место поделилась в соцсетях одна из жительниц республики. Она съездила на Мамай в начале января.-Недавно посетили Мамай. Место красивое и этим привлекает много туристов. Очень много туристов. Программа тура такова, что туристов наверх поднимают на снегоходах, а вниз по живописным местам 9 км. вы спускаетесь самостоятельно. Кто не выдерживает, может спуститься также на снегоходах заплатив плюсом 1500-2000 с человека, при условии что сам тур стоит 4499.00 переводом на Т-Банк без каких-либо документов и гарантий. А вот если есть силы и желание пройтись пешком, то нужно быть готовым ко всем сложностям и трудностям, о которых стоит задуматься фирме и проверяющим органам. Безопасности никакой. Приходится идти по одной дороге с огромным числом снегоходов с группой людей на санях и единичных. И выходит так, что ты не любуешься природой и красотой, а постоянно уходишь в сторону, чтобы защититься от возможных наездов, а если ты не уступаешь дорогу, то слышишь брань в свой адрес. Говорить о свежем воздухе вообще не приходится - сплошные выхлопные газы, которые не успевают даже развеяться, так этих снегоходов было много. И ещё дополнение - помимо того, что вся оплата идёт в чёрный нал, ещё претензия, что вообще нет никакого сопровождения по маршруту. Берегите себя, – написала женщина в соцсетях.Компания, организовавшая тур, заявила, что до выезда на экскурсию есть возможность ознакомиться с программой, где все подробно расписано. Там же указано, что спуск пеший.Также компания отрицает работу «в черную» и утверждает, что реквизиты карты привязаны к банковскому терминалу, а чеки об оплате выдаются по запросу клиента.Пост путешественницы стал толчком к жаркой дискуссии – нашлись те, кто пытается оправдать не самый лучший сервис дешевизной тура, но большинство пользователей согласились с автором и привели другие примеры нарушений.«Какая там может быть безопасность, когда нанимают водителей гонщиков? На обратном пути летят, торопятся домой, нарушают с обгонами и скорость превышают».«Впечатление, что находилась где-то на турнире снегоходов, воздуха свежего нет, ущелье, ветра нет. Постоянно вжимаешься в обочину, то сноубордисты, то снегоходы. Шаг в сторону и нога может провалиться в скрытый ручей. Пешеходы, видимо, там не предусматриваются. Спускалась с детьми хотели пройти полностью , а итоге часть группы ушла, уехала. Автобус нас ждал от выхода далеко, нам сказали идти по обочине федеральной трассы. Мимо пролетают машины».Между тем, попасть на Мамай стало сложнее. С 19 декабря 2025 года для посещения ущелья Мамай на въезде на особо охраняемую природную территорию требуют заранее оформленный пропуск. Оформить на месте его нельзя.Оформить пропуск можно только заранее через официальный сайт «Бурприрода».Фото: соцсети