Происшествия 23.05.2026 в 09:25

В Бурятии потушили все лесные пожары

Сейчас в лесах республики возгораний нет
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушили все лесные пожары
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии потушены лесные пожары в Муйском и Северо-Байкальском районах на общей площади 766 га. На данный момент пожары не обнаружены, действующих возгораний сейчас нет, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 54 лесных пожара. Оперативность тушения (первые сутки после обнаружения) составляет 87%.

Сейчас на территории всех 37 лесничеств действует особый противопожарный режим.

Как напомнили в РАЛХе, за достоверную информацию о поджигателях лесов предусмотрено денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.
Теги
Лесной пожар

Все новости

На гастрофестивале «Амтатай» одновременно слепили тысячу бууз
23.05.2026 в 09:42
Вкладчиков Бурятии успокоили гарантиями
23.05.2026 в 09:30
В Бурятии потушили все лесные пожары
23.05.2026 в 09:25
Гороскоп для жителей Бурятии на 23 мая 2026 года
23.05.2026 в 06:02
Зурхай на субботу, 23 мая
23.05.2026 в 06:02
Ядовитый пришелец захватывает Бурятию
23.05.2026 в 06:00
На севере Бурятии годами не вывозят мусор от снесенных домов
22.05.2026 в 17:26
В Бурятии возобновил работу паром в Татаурово
22.05.2026 в 17:12
В Бурятии устанавливают обстоятельства гибели двух человек на пожаре в Бичуре
22.05.2026 в 17:09
Юный ботаник из Бурятии обнаружил в регионе новый вид растения
22.05.2026 в 16:54
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 мая

Читайте также
В Бурятии устанавливают обстоятельства гибели двух человек на пожаре в Бичуре
Предварительно, возгорание возникло из-за короткого замыкания
22.05.2026 в 17:09
«Дочку отбросило на пять метров»
В Новосибирске суд отправил в колонию мажора, по вине которого в ДТП пострадала студентка
22.05.2026 в 15:56
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили 64-летнего велосипедиста
Мужчина забыл спешиться при пересечении дороги
22.05.2026 в 13:14
В Джидинском районе Бурятии закрыли движение автотранспорта
Его ограничили из-за подтопления
22.05.2026 в 12:51
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru