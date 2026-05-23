Происшествия 23.05.2026 в 09:25
В Бурятии потушили все лесные пожары
Сейчас в лесах республики возгораний нет
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушены лесные пожары в Муйском и Северо-Байкальском районах на общей площади 766 га. На данный момент пожары не обнаружены, действующих возгораний сейчас нет, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 54 лесных пожара. Оперативность тушения (первые сутки после обнаружения) составляет 87%.
Сейчас на территории всех 37 лесничеств действует особый противопожарный режим.
Как напомнили в РАЛХе, за достоверную информацию о поджигателях лесов предусмотрено денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей.
