Вредители продолжат бесчинствовать в лесах Бурятии

По данным филиала ФБУ «Рослесозащита» — «Центр защиты леса РБ», в первом полугодии 2026 года в Бурятии ожидается сложная лесопатологическая обстановка. Основной причиной ослабления и гибели деревьев, как и в прежние годы, станут насекомые-вредители, прежде всего сибирский шелкопряд и хвойная волнянка.Специалисты центра установили, что воздействие негативных факторов будет наблюдаться на общей площади свыше 112 тысяч га. На площади около 100 тысяч га прогнозируется дальнейшее ухудшение санитарного состояния и увеличение площадей усыхания деревьев.Всего же общая площадь действующих очагов вредителей и болезней в лесах республики составляет почти полмиллиона га, из которых 486 тысяч приходится на хвоегрызущих вредителей.Так, специалисты прогнозируют увеличение площадей очагов сибирского шелкопряда в Селенгинском, Гусиноозерском, Джидинском и Кяхтинском лесничествах. Также ожидается увеличение площадей очагов хвойной волнянки в Бичурском, Кяхтинском, Гусиноозерском, Джидинском и Заиграевском лесничествах. В Иволгинском лесничестве, где в 2025 году были выявлены новые крупные очаги, прогнозируется значительное увеличение их площадей и возможное образование новых.В качестве первоочередной меры защиты на 2026 год Центр защиты леса рекомендует ликвидировать очаги вредных организмов авиационным способом. В 2025 году такая обработка уже проходила в Мухоршибирском лесничестве и показала высокую эффективность.