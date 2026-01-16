Нападением собак на девочку в Гусиноозерске заинтересовалась прокуратура

В Бурятии Гусиноозерская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту нападения собак на 8-летнюю девочку.

В ведомстве уточнили, что на ребенка налетели возле дома № 15 по улице Ленина. Несовершеннолетняя получила ушибы и гематомы.

Напомним, в администрации Селенгинского района заявили, что отловщики псов на местном Арбате не обнаружили. Город привлек подрядную организацию из Джидинского района. Повторный отлов состоится в воскресенье.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по обращению с животными без владельцев и контролю за деятельностью организации, осуществляющей отлов безнадзорных животных. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заключили в прокуратуре республики.