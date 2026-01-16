Общество 16.01.2026 в 15:34

Нападением собак на девочку в Гусиноозерске заинтересовалась прокуратура

Школьница получила ушибы и гематомы
A- A+
Текст: Карина Перова
Нападением собак на девочку в Гусиноозерске заинтересовалась прокуратура
Фото: администрация Селенгинского района

В Бурятии Гусиноозерская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту нападения собак на 8-летнюю девочку.

В ведомстве уточнили, что на ребенка налетели возле дома № 15 по улице Ленина. Несовершеннолетняя получила ушибы и гематомы.

Напомним, в администрации Селенгинского района заявили, что отловщики псов на местном Арбате не обнаружили. Город привлек подрядную организацию из Джидинского района. Повторный отлов состоится в воскресенье.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по обращению с животными без владельцев и контролю за деятельностью организации, осуществляющей отлов безнадзорных животных. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - заключили в прокуратуре республики.

Теги
собаки Гусиноозерск прокуратура

Все новости

Житель Бурятии в один день совершил две кражи
16.01.2026 в 15:41
Нападением собак на девочку в Гусиноозерске заинтересовалась прокуратура
16.01.2026 в 15:34
Житель Бурятии пошел на полицейских с ножом
16.01.2026 в 15:22
В Бурятии мать пятерых детей пошла на преступление из-за нищенской зарплаты
16.01.2026 в 14:58
В Монголии старшеклассников будут поить бесплатным молоком
16.01.2026 в 14:51
Работница сельского хозяйства из Бурятии отметила вековой юбилей
16.01.2026 в 14:47
Житель Бурятии получил ожоги, пытаясь спасти технику из горящего гаража
16.01.2026 в 13:22
В детской поликлинике Тункинского района Бурятии устраняют последствия проблем с вентиляцией 
16.01.2026 в 13:05
В Бурятии «Земские учителя» получили по 2 млн рублей
16.01.2026 в 13:00
«Сына мне никто не вернет»
16.01.2026 в 12:55
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
Житель Бурятии в один день совершил две кражи
В больнице он украл телефон, а в магазине – продукты
16.01.2026 в 15:41
Житель Бурятии пошел на полицейских с ножом
Мужчина предстал перед судом
16.01.2026 в 15:22
В Монголии старшеклассников будут поить бесплатным молоком
Для этого под Улан-Батором достраивают гигантский молочный завод
16.01.2026 в 14:51
Работница сельского хозяйства из Бурятии отметила вековой юбилей
Круглую дату отпраздновала Самбилова Сырма Доржиевна
16.01.2026 в 14:47
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru