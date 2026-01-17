Общество 17.01.2026 в 12:58
В Улан-Баторе стоимость жилья выросла на 12,3% за год
Цена квадратного метра поднялась до 109 тысяч рублей, что заметно дешевле, чем в Улан-Удэ
Текст: Иван Иванов
Индекс цен на жилье в декабре 2025 года в столице Монголии Улан-Баторе на 12,3% превысил аналогичный период прошлого года и на 0,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает информационное агентство News.mn. Так цены на новостройки столицы страны выросли на 10,8% в годовом исчислении и на 1,2% в месячном, а цены на старое жилье — на 13,6% в годовом исчислении и на 0,8% в месячном.
Средняя цена за квадратный метр новостроек составляет пять миллионов тугриков (109 тысяч рублей), а в центральных районах столицы — 5,97 миллиона тугриков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя цена новостроек выросла на 7,3% или на 342 тысячи тугриков, что является самым высоким показателем.
Что касается старого жилья, средняя цена за квадратный метр старого жилья составляет 5,6 миллиона тугриков.
В прошлом году средняя месячная арендная плата за однокомнатную квартиру составляла 1,34 миллиона тугриков, за двухкомнатную – 1,94 миллиона тугриков, а за трехкомнатную – 3,6 миллиона тугриков.
Можно добавить, что в Улан-Удэ, несмотря на меньшие размеры и значение (если вообще можно сравнивать его со быстрорастущей столицей Монголии), стоимость квадратного метра как минимум на 30% дороже. Напомним, что цена одного квадрата жилья в Улан-Удэ достигла в 2025 году 150 тысяч рублей. Во-многом эти стало результатом действия льготных программ по строительству жилья в Улан-Удэ.
Фото: Номер один
