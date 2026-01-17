В Улан-Баторе стоимость жилья выросла на 12,3% за год

Индекс цен на жилье в декабре 2025 года в столице Монголии Улан-Баторе на 12,3% превысил аналогичный период прошлого года и на 0,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает информационное агентство News.mn. Так цены на новостройки столицы страны выросли на 10,8% в годовом исчислении и на 1,2% в месячном, а цены на старое жилье — на 13,6% в годовом исчислении и на 0,8% в месячном.Средняя цена за квадратный метр новостроек составляет пять миллионов тугриков (109 тысяч рублей), а в центральных районах столицы — 5,97 миллиона тугриков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя цена новостроек выросла на 7,3% или на 342 тысячи тугриков, что является самым высоким показателем.Что касается старого жилья, средняя цена за квадратный метр старого жилья составляет 5,6 миллиона тугриков.В прошлом году средняя месячная арендная плата за однокомнатную квартиру составляла 1,34 миллиона тугриков, за двухкомнатную – 1,94 миллиона тугриков, а за трехкомнатную – 3,6 миллиона тугриков.Можно добавить, что в Улан-Удэ, несмотря на меньшие размеры и значение (если вообще можно сравнивать его со быстрорастущей столицей Монголии), стоимость квадратного метра как минимум на 30% дороже. Напомним, что цена одного квадрата жилья в Улан-Удэ достигла в 2025 году 150 тысяч рублей. Во-многом эти стало результатом действия льготных программ по строительству жилья в Улан-Удэ.Фото: Номер один