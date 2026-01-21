В Бурятии «задубели» бензоколонки

В Бурятии низкие температуры приносят все больше неприятностей водителям. На заправках замерзли бензоколонки, из-за чего топливо льется медленно. Об этом сообщили в ТГ-канале «Весь Улан-Удэ».

Автор ролика отметил, что на улице -41 градус. Как правило, в морозы бензин становится более вязким, плотным и густым. Насосы и топливные системы работают медленнее.

«Это неприятно из-за длительного ожидания, когда на улице быть совсем не хочется. Но ситуация вполне обычная», - прокомментировали в паблике.