В Бурятии осудили вымогателя из Тюменской области

В Северобайкальском городском суде в Бурятии вынесли приговор 27-летнему жителю Тюменской области, который вымогал деньги у вахтовика из Красноярска. Мужчина проведет 2 года в исправительной колонии общего режима.

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2025 года. Фигурант и его знакомый, узнав, что 33-летний красноярец при деньгах, избили его и потребовали передать им 80 тысяч рублей.

Транспортные полицейские сняли вымогателей с поезда на станции Кунерма и доставили в Северобайкальский ЛО МВД России на транспорте. Мужчины сознались в содеянном. В ходе следствия один из обвиняемых убыл в зону проведения СВО.

«27-летнего жителя Тюменской области, с учетом мнения обвинителя, заместителя Байкальского транспортного прокурора, суд приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - отметили в Восточно-Сибирском ЛУ МВД России на транспорте.