Общество 26.01.2026 в 10:34
Улицу в Советском районе Улан-Удэ залило водой
На месте аварии работают машины-откачки и экскаваторы
Текст: Елена Кокорина
Сегодня утром, 26 января, в Улан-Удэ на улице Асеева на поверхность вышла вода. Ситуация находится под контролем и для устранения неисправности на место уже направлена техника.
- Для откачки воды задействованы два илососа — спецмашины, позволяющие оперативно удалить воду. Также для проведения земляных работ направлены два экскаватора. Ведутся работы по локализации и устранению причины выхода воды, - сообщили в МУП «Водоканал».
В ведомстве отметили, что работы ведутся без отключения воды и потребители продолжают получать услугу в полном объёме.
Фото: «Водоканал»
Тегиавария