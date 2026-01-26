Улицу в Советском районе Улан-Удэ залило водой

Сегодня утром, 26 января, в Улан-Удэ на улице Асеева на поверхность вышла вода. Ситуация находится под контролем и для устранения неисправности на место уже направлена техника.

- Для откачки воды задействованы два илососа — спецмашины, позволяющие оперативно удалить воду. Также для проведения земляных работ направлены два экскаватора. Ведутся работы по локализации и устранению причины выхода воды, - сообщили в МУП «Водоканал».

В ведомстве отметили, что работы ведутся без отключения воды и потребители продолжают получать услугу в полном объёме.

Фото: «Водоканал»