Общество 11.07.2026 в 18:11

Переселенцы из Бурятии уезжают из Крыма

На полуострове из-за нехватки продуктов начали выдавать гуманитарную помощь нуждающимся
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Текст: Иван Иванов
Переселенцы из Бурятии уезжают из Крыма
«Номер один»

В условиях чрезвычайной ситуации, обстрелов и нехватки бензина и продуктов Российский Красный Крест наращивает запасы гуманитарной помощи в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В Севастополе уже сформирован запас из 600 гуманитарных наборов - в них входят продукты питания и гигиенические принадлежности. Выдача начнётся с понедельника, 13 июля. Получить помощь смогут инвалиды I и II групп, переселенцы 2025-2026 годов, а также люди, прибывшие ранее и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

В самом Крыму ресурсы ещё масштабнее: отделение Красного Креста располагает 800 продуктовыми и 700 гигиеническими наборами, а также 43 тоннами питьевой воды. Кроме того, в резерве есть технические средства реабилитации - инвалидные коляски, ходунки, трости и костыли. При этом дата старта выдачи помощи на территории республики пока не определена.

Организация дополнительно выделила средства на формирование резерва, чтобы оперативно реагировать при ухудшении обстановки. Для Севастополя закупают установку для очистки воды - она пригодится, если возникнут перебои с водоснабжением. Оборудование разместят в Центре содействия населению в условиях чрезвычайных ситуаций Российского Красного Креста. Его открытие запланировано на 15 июля.

Центр станет не только точкой раздачи гуманитарной помощи, но и местом, где люди смогут получить поддержку при отключении электричества. Там разместят резервные аккумуляторы: жители смогут заряжать мобильные телефоны и другие устройства, пользоваться Wi-Fi и компьютерами.

Помимо материальной поддержки, жители полуострова могут рассчитывать на бесплатную психологическую помощь. С июня туристы начали возвращаться на материк из-за топливного кризиса.

Вместе с туристами из Крыма возвращаются и переселенцы из Бурятии. «Переехали в Севастополь три года назад: мы, две семьи из Улан-Удэ, вместе с детьми. Нам там очень нравилось. Море, тепло. Дети ходили в школу, мы работали, снимали жильё. Но с весны этого года стало очень страшно: каждый день - сирены, беспилотники летают, дети безвылазно сидят в квартирах, нет бензина, свет постоянно отключают, продукты подорожали, а некоторые исчезли. Решили возвращаться в Бурятию, видимо, надолго. В школу дети пойдут в Улан-Удэ, а не в Севастополе. Здесь спокойнее», - рассказала «Номер один» одна из уроженок республики.

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