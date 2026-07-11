В Окинском районе предпринимателя оштрафовали за нарушения охраны труда

Прокуратура Окинского района проверила соблюдение трудового законодательства индивидуальным предпринимателем, работающим в сфере строительства.

Проверка показала, что работодатель не организовал обучение своих сотрудников охране труда - в том числе безопасным методам и приёмам выполнения работ. Кроме того, работникам, выполняющим высотные работы, не выдавали средства индивидуальной защиты.

По представлению прокурора все выявленные нарушения устранили в полном объёме: работникам выдали необходимые средства защиты и организовали для них обучение по охране труда.

Также по постановлению прокурора предпринимателя привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ - за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Ему назначили штраф в размере 20 тысяч рублей.