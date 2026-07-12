Общество 12.07.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 12 июля
28-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения богатства, пищи и скота.
Неблагоприятно: освящать объекты почитания, продавать и покупать, заводить дружбу, полагаться на подчиненных, заниматься государственными делами, проводить похороны.
Стрижка волос: к конфликтам.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на запад).
Фото: Номер один
Неблагоприятно: освящать объекты почитания, продавать и покупать, заводить дружбу, полагаться на подчиненных, заниматься государственными делами, проводить похороны.
Стрижка волос: к конфликтам.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на запад).
Фото: Номер один