Зурхай на воскресенье, 12 июля

Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения богатства, пищи и скота.Неблагоприятно: освящать объекты почитания, продавать и покупать, заводить дружбу, полагаться на подчиненных, заниматься государственными делами, проводить похороны.Стрижка волос: к конфликтам.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на запад).Фото: Номер один