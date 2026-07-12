Общество 12.07.2026 в 06:02

Зурхай на воскресенье, 12 июля

28-й лунный день
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Текст: Алена Викулина
Зурхай на воскресенье, 12 июля
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» для приумножения богатства, пищи и скота.

Неблагоприятно: освящать объекты почитания, продавать и покупать, заводить дружбу, полагаться на подчиненных, заниматься государственными делами, проводить похороны.

Стрижка волос: к конфликтам.

Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на запад).

Фото: Номер один

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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 июля

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