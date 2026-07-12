Происшествия 12.07.2026 в 11:56

В Улан-Удэ из горящей квартиры эвакуировались 10 человек

За сутки в Бурятии пожарные ликвидировали девять возгораний
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Текст: Станислав Сергеев
В Улан-Удэ из горящей квартиры эвакуировались 10 человек
За минувшие сутки в Бурятии пожарные подразделения ликвидировали девять возгораний. Одна из самых серьёзных ситуаций сложилась в Железнодорожном районе Улан-Удэ.

Днём 11 июля загорелась квартира на пятом этаже многоквартирного дома. Очаг возгорания находился на кухне. До прибытия пожарных из квартир самостоятельно эвакуировались 6 взрослых и 4 детей. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС ликвидировали огонь на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина - неосторожность при приготовлении пищи.

Вероятно, из-за неосторожности при курении в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района горела надворная постройка. Пожар ликвидировали на трёх квадратах.

На ликвидацию последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались два раза. На водных объектах происшествий не зарегистрировано. На контроле спасателей находятся 30 туристских групп в Северо-Байкальском, Тункинском районах, Окинском и Муйском округах.

Кроме того, как вчера сообщал «Номер один», в селе Усть-Баргузин Баргузинского района произошёл пожар в двухквартирном жилом доме. Огонь с веранды из-за сильного ветра перекинулся на общую крышу здания. Полностью уничтожена дощатая веранда, повреждена кровля на площади 90 квадратных метров. В больницу с термическими ожогами первой степени госпитализировали 14-летнюю девочку. Причиной пожара, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети: из-за проливного дождя вода попала в электросчётчик, установленный на внешнем углу фасада дома.

При возникновении пожара незамедлительно звоните по номерам «101» или «112».

Фото: «Номер один»

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