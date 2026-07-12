Политика и власть 12.07.2026 в 11:41
В Госдуме заступились за правый руль
Попытки ввести запреты на правый руль или ограничения могут вызвать социальную нестабильность на Дальнем Востоке
Текст: Иван Иванов
Депутат Госдумы Юрий Григорьев высказался против запретов на праворульные автомобили. Он отметил, что для жителей Дальнего Востока и Сибири такие машины — необходимость, а не прихоть: транспортная система в Забайкалье, Иркутской области, Якутии, Приморье складывалась десятилетиями. Об этом сообщает ZAB.RU.
Близость к азиатским рынкам и относительная дешевизна из-за подешевевших импортных пошлин (исчисляемых в евро), сделала японские авто самым доступным и практичным транспортом для миллионов людей Сибири и Дальнего Востока.
По мнению депутата, безопасность на дорогах зависит не от расположения руля, а от состояния дорог, подготовки водителей и технического состояния машин. Он призвал сначала предложить людям равноценную замену, прежде чем вводить ограничения.
Фото: «Номер один»
Близость к азиатским рынкам и относительная дешевизна из-за подешевевших импортных пошлин (исчисляемых в евро), сделала японские авто самым доступным и практичным транспортом для миллионов людей Сибири и Дальнего Востока.
По мнению депутата, безопасность на дорогах зависит не от расположения руля, а от состояния дорог, подготовки водителей и технического состояния машин. Он призвал сначала предложить людям равноценную замену, прежде чем вводить ограничения.
Фото: «Номер один»
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