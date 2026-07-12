Иркутская область все больше погружается в долги

Иркутская область сталкивается с растущими финансовыми трудностями, что подтверждается объявлением девяти аукционов на привлечение кредитов на общую сумму в 8,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает «Ирсити.ру». Средства планируется привлечь в конце июля и начале августа по ставке 17,75% годовых на срок 13 месяцев. Это решение принято на фоне существенного увеличения государственного долга региона.С начала года, с 1 января по 1 июля, госдолг Иркутской области вырос на 26%, увеличившись с 82,13 миллиарда до 103,4 миллиарда рублей. Наибольший рост зафиксирован в июне — на 6,2%. Структура долга включает 36,6 миллиарда рублей бюджетных кредитов и 67,8 миллиарда рублей коммерческих кредитов, взятых под высокие проценты. Ожидается, что в конце июля и начале августа региону необходимо будет вернуть около 23 миллиардов рублей по платежным выпискам.Дополнительную обеспокоенность вызывает рост кредиторской задолженности. По данным Контрольно-счетной палаты, на конец 2025 года она составила 22 миллиарда рублей, что на 42% больше, чем годом ранее.Первый замминистра финансов Иркутской области Виктор Теленкевич сообщил о создании рабочей группы по оздоровлению региональных финансов. Эта группа занимается решением проблем как с кредиторской задолженностью, так и с неисполненными межбюджетными обязательствами. По его словам, часть долгов уже погашена, а в поправках к закону о бюджете, принятых в середине июня, предусмотрены средства для поддержки ресурсоснабжающих и транспортных организаций.Несмотря на предпринимаемые шаги, стремительный рост объема заимствований и высокие процентные ставки вызывают вопросы о долгосрочной финансовой устойчивости региона.Фото: «Номер один»