В Баргузинском районе при пожаре в жилом доме пострадал ребёнок

Днём в пожарную часть поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома в селе Усть-Баргузин Баргузинского района.

По прибытии на место пожарные обнаружили, что огонь охватил веранду дома. Из-за сильного ветра пламя за считанные минуты перекинулось на общую крышу здания.

В результате пожара полностью уничтожена дощатая веранда, а также повреждена кровля дома на площади 90 кв. метров. К сожалению, происшествие не обошлось без пострадавших - в больницу с термическими ожогами первой степени госпитализировали 14-летнюю девочку.

По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети: из-за проливного дождя вода попала в электросчётчик, установленный на внешнем углу фасада дома.

Республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций напомнило жителям республики о мерах безопасности: электросчётчики и распределительные щиты, расположенные на улице, должны находиться в герметичных шкафах, исключающих попадание влаги; после сильных дождей и ветров рекомендуется проверять состояние внешних линий электропередач и мест ввода проводов в дом; при возникновении пожара необходимо немедленно вывести детей из помещения - жизнь и здоровье бесценны; в доме стоит установить автономный дымовой пожарный извещатель - он поможет обнаружить задымление на ранней стадии и может спасти жизнь.

В случае пожара незамедлительно звоните по номерам «101» или «112».