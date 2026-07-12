УФАС в Забайкалье проверит цены на бензин

В Забайкалье разгорелась ситуация, которая вызвала серьёзное беспокойство у водителей: региональное управление ФАС объявило о жёсткой проверке частных автозаправочных станций. Об этом сообщает ZAB.RU. Поводом стали массовые жалобы: люди отмечали, что на некоторых АЗС цены на топливо взлетели в разы. Ситуацию активно обсуждали в местном канале «Топливо75».Там сообщили тревожную деталь: отдельные владельцы получали бензин по средней рыночной цене, а в рознице выставляли ценник в два-три раза выше. В ведомстве подтвердили: недобросовестных владельцев будут проверять на предмет необоснованного завышения стоимости как бензина, так и дизельного топлива. Тем, кого уличат в спекуляции, грозят серьёзные разбирательства и штрафы.На фоне этих новостей особенно остро встал вопрос реальных цен. Если в начале июля в Забайкалье на ряде станций литр АИ-95 можно было найти примерно за 87–88 рублей, то уже к середине месяца в отдельных точках ценник резко подскочил. Например, на заправке в посёлке Песчанка литр АИ-95 оценивали в 185 рублей. В Бурятии литр 95-го в среднем продается за 70-71 рублей.Фото: «Номер один»