Пенсионерка из Бурятии водит бабушек в турпоходы от Мамая до Дагестана

- Первый выезд «Пилигримов» состоялся 27 февраля 2022 года на Чивыркуйский залив. С собой мы взяли флаг нашей группы, собралось тогда 27 человек. Помню чистейший, прозрачный лед Байкала, а в голове уже проносились новые мечты и планы, - вспоминает Пескова.





- Мы уже давно как одна большая семья: знаем друг друга много лет, делимся радостями и печалями, вместе проводим яркие, фееричные юбилеи. Каждый раз - новая тема праздника, получается очень смешно, красиво и здорово. Ежегодно для детей и внуков устраиваем настоящие новогодние елки прямо в зимнем лесу с персонажами из детских сказок, Дедом Морозом, Снегурочкой и живой елочкой. Сценарии придумываю сама, и участницы буквально выпрашивают себе роли, сами шьют роскошные костюмы, - делится Марина Пескова.





Слово «пилигрим» с латинского переводится как «путешественник», или «скиталец». Но что общего между загадочным латинским словом и жительницами Бурятии? Все просто: активные любительницы путешествий основали туристический клуб с таким названием и теперь исследуют бескрайние просторы республики и не только.Наверняка вы замечали, что представители серебряного поколения сегодня - люди с удивительно активной жизненной позицией. Они участвуют почти во всех городских и республиканских мероприятиях, будто у них вдвое больше энергии, чем у молодежи. Такие же неугомонные представительницы возраста седых висков в Улан-Удэ объединились под именем «Пилигримы».- В 2022 году я создала группу «Пилигримы», хотя костяк - 20 человек - начал ходить в походы еще в 2014-2016 годах. Просто раньше мы были частью другой группы, а потом пришло время создать свое сообщество. «Пилигримы» - это не просто туристы, а люди, которые в путешествиях находят новый смысл жизни, - рассказывает основательница и руководитель клуба 63-летняя Марина Пескова.По ее словам, группа побывала практически во всех районах Бурятии, и каждый из них по-своему уникален.- В Бурятии есть все - альпийские луга, горы Восточного Саяна и Баргузинский хребет, водопады и горные озера. Вот ты стоишь на вершине, и в эту минуту главное не воспринимать себя каким-то особенным победителем. Нужно просто понимать: ты человек, который смог подняться на высоту 2800 - 3491 метр, чтобы стать чуть ближе к небу и облакам, увидеть горы совсем рядом, - делится философией восхождений опытная путешественница.Марина удивляется, как можно прожить в республике всю жизнь и толком ее не узнать.- 15% жителей, а может, и больше, никогда не были на Байкале, представляете? – эмоционально восклицает она.Свою первую поездку в рамках нового клуба Марина помнит в деталях.В клубе в основном женщины, но в сложные походы в горы, на сплавы и в пещеры иногда присоединяются мужья, братья и сыновья участниц. Возраст участников - от 45 до 70 лет.- У нас каждый выбирает маршрут по силам, сам оценивает свои возможности. Иногда я корректирую состав группы под конкретный маршрут, если вижу, что человек еще не готов идти, скажем, с рюкзаком 20 кг, - рассказывает об организации походов руководитель.По словам Марины, участницы группы работают в самых разных сферах: есть продавцы, врачи, медсестры, банковские работники, предприниматели. Всего в группе около 120 человек.- Некоторые женщины выходят на маршруты почти каждое воскресенье. Кто-то из-за работы может позволить себе один-два похода в месяц. Самой молодой участнице - около 40 лет, а самой мудрой - 76, - рассказывает о возрастном составе клуба Марина.Маршруты группы постоянно обновляются - идеи «Пилигримы» подсматривают у других туристов в соцсетях, но и собственная копилка впечатляет.- Стараемся находить маршруты, куда вообще никто из Бурятии не ходит. Уже осваиваем Иркутскую и Читинскую области, ездили на Алтай, Камчатку, в Дагестан, а осенью планируем в Узбекистан. Мир прекрасен в своем разнообразии, и мы стараемся не отставать от времени. Участвуем в сплавах на катамаранах, байдарках, осваиваем сапы, - перечисляет маршруты и виды активного отдыха Пескова.Уже четыре раза «Пилигримы» участвовали в фестивале «Снежная открытка» в Максимихе, и каждый раз в ярких костюмированных нарядах. В этом году клуб нарядился снеговиками разных регионов - от Владивостока до Калининграда, у каждого снеговика была своя эмблема города или региона.- Энергию для движения мы черпаем друг у друга. Одному человеку не всегда охота куда-то идти - можно найти десять причин, чтобы не встать в субботу или воскресенье в шесть утра. Но если ты уже записался на маршрут, то встанешь и пойдешь. Со временем понимаешь: все эти мелочи про раннее утро в выходной - ерунда. Главное будет потом, когда начнется настоящая магия - смех, объятия, новые впечатления и целая куча свежих фотографий, - рассказывает о мотивации к походам путешественница.По словам Марины, подъем на любую вершину - всегда испытание. Пусть высота всего 2 500 метров, но в этот день может задувать пронизывающий ветер, придется преодолевать курумник (каменные россыпи, обломки скал. – Прим. ред.) или пробираться сквозь дождь и снег. Поход – это в первую очередь большая работа над собой.- Мне больше всего запомнилась пещера на реке Прорве, организовывала эту поездку Инна Круглова. До этого мы уже были в пещере Хэлтэгэй в Забайкальском крае и в пещере «Охотничья» в Иркутской области, но Прорва – это что-то особенное: узкие проходы, лазы, дырочки, в которые нужно было буквально втискиваться. Тем, кто страдает клаустрофобией, туда точно не рекомендую, - вспоминает Марина Пескова.А самый любимый маршрут, по ее словам, – Мамай.- Сейчас ходим туда дважды в год: в октябре, когда ели-великаны уже надевают снежные шапки и туристов еще немного, и в июне, когда цветут жарки. Обязательно с ночевкой на турбазе у Сергея Климова, - делится руководитель «Пилигримов».Сама Марина работает в ТГК-14 и имеет разряд кандидата в мастера спорта по настольному теннису. И, безусловно, черный пояс по организации массовых походов.- Когда в группу приходят новички, они сразу понимают: ссоры и разборки у нас не приветствуются - с этим строго. Если человек не понимает правил, я просто удаляю его из группы. Иногда бывает так: выставляю объявление о походе - и за шесть минут набирается полная группа из 20 человек плюс еще 15 в резерве. Но чем ближе дата похода, тем чаще начинаются отмены: кто-то заболел, кого-то вызвали на работу, у кого-то заболели родители. Приходится искать замену, переписывать списки по пять раз. А вот чтобы отменить маршрут целиком, такое случается очень редко, - рассказывает основательница клуба.Территория Бурятии по площади сопоставима с целыми государствами: чуть меньше Германии и Японии, но больше Южной Кореи. Так что для туризма и путешествий есть где развернуться: горы, озера, леса - все здесь есть. Практика «Пилигримов» показывает — нужны только желание и хорошая компания, а вот возраст совсем даже не помеха. И, к счастью, люди продолжают создавать сообщества, с которыми можно разделить радость от новых маршрутов и по-настоящему душевных знакомств.Фото: предоставлено М. Песковой