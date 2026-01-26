Общество 26.01.2026 в 18:14
Хозяин иркутского Хатико вышел на связь
Мужчина был мобилизован и сейчас находится в зоне СВО
Текст: Андрей Константинов
Хозяин обнаруженного на Байкале пса породы акита-ину, который полтора года ждет своего хозяина, нашелся. Он увидел публикации в СМИ и вышел на связь с журналистами.
Владельцы зоопарка, приютившие пса по кличке Хати, сообщили, что собака осталась без хозяина, после того как его мобилизовали в 2022 году. Сейчас мужчина с позывным «Панда» служит в разведывательной роте танкового полка и находится на передовой.
Боец рассказал, что вместе с Хати жил в деревне Зама Ольхонского района. В отпуск он приезжал домой, и собака возвращалась к нему, а затем снова убегала искать хозяина. Мужчина сообщил, что после возвращения со службы он обязательно заберет Хати. Пока же за псом ухаживают его отец и сотрудники зоопарка. В СМИ отмечается, что нынешний временный приют обеспечивает питомцу комфортные условия до возвращения хозяина.
