Общество 26.01.2026 в 12:15
На Байкале спасли сибирского «Хатико»
Дорогую собаку, которую оставил участник спецоперации, пристроили в зоопарк
Текст: Иван Иванов
В Сибирском зоопарке в Иркутске рассказали трогательную историю о верной собаке породы акита-ину, которая временно обитает в филиале в Николе. Этот пушистый друг, оказавшийся в трудной ситуации, ждал возвращения хозяина с СВО уже полтора года.
Как сообщает «Ирсити.ру», неделю назад местные жители заметили, как одинокий пес бродит вдоль побережья Малого Моря, проявляя привязанность к туристам. Его посоветовали пристроить, поскольку выяснилось, что хозяин собаки уже давно уехал в зону спецоперации. Без владельца животное оказалась в опасности: его могли убить волки или бродячие собаки.
Сейчас местные жители временно разместили собаку в филиале зоопарка в Николе. Там она либо получит шанс найти новую семью, либо сможет дождаться возвращения хозяина.
Тегисобака