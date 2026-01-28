Общество 28.01.2026 в 15:34

В районе Бурятии открыли новое здание полиции

Для сельчан в нем оборудовали отдельный вход для получения госуслуг
Текст: Карина Перова
Фото: администрация Кабанского района

Вчера, 27 января, в Кабанском районе Бурятии торжественно открыли новый административный комплекс ОМВД. В этом году отдел отмечает 95-летний юбилей, поэтому для коллектива это событие стало настоящим подарком.

В церемонии открытия приняли участие министр внутренних дел по Бурятии, генерал-майор полиции Олег Кудинов и зампред правительства РБ Вячеслав Сухоруков.

В новом здании площадью 2 тысячи кв.м. имеется современный тир на два направления и просторный спортзал для отработки боевых навыков, большой зал оперативных совещаний, музейная комната и корпус ИВС.

Под одной крышей собрались все подразделения – теперь ГИБДД и отдел миграции, которые ранее находились в разных местах, работают в едином комплексе. Для удобства жителей оборудован отдельный вход для получения госуслуг, отметили в райадминистрации.

