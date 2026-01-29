Дезертир ограбил ювелирный магазин

Читинский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор в отношении военнослужащего, который уклонился от прохождения службы и позднее совершил преступление, напав на ювелирный магазин. Об этом 29 января сообщает «Чита.ру» со ссылкой на телеграм-канале суда.Суд установил, что военнослужащий решил уклониться от службы и 16 июня 2025 года не прибыл в воинскую часть, а ушел домой и занимался личными делами. Впоследствии, 4 июля этого же года, он зашел в один из ювелирных магазинов, попросил продавца показать ему несколько браслетов из драгоценных металлов, а далее, угрожая ножом, похитил украшения на сумму более 300 тысяч рублей и сбежал. Полицейские задержали его всего через четыре дня после инцидента.В итоге суд, несмотря на то, что разбойное нападение наказывается максимальными сроками, учитывая его былые заслуги, назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Фото: freepik