Вор в Улан-Удэ украл одежду незаметно сняв с них защиту

В одном из торговых центров Улан-Удэ молодой парень незаметно снял с магазинных брюк все защитные элементы и беспрепятственно пронес одежду мимо кассы, спрятав под курткой. Ущерб магазину составил более 4 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска вскоре установили и задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний житель Улан-Удэ, ранее уже судимый за имущественные преступления.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ущерб магазину не возмещён, - -сообщили в полиции республики.

Фото: МВД РБ