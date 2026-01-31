Общество 31.01.2026 в 15:18

Пассажиры из Бурятии застряли в Тайшете

Поезд Москва-Владивосток задержали на три часа из-за технических неполадок
Текст: Иван Иванов
Пассажиры из Бурятии застряли в Тайшете
Фото: архив «Номер один»
31 января на участке Тайшет — Нижнеудинск ВСЖД задерживаются три пассажирских поезда: №10 Москва — Владивосток, №58 Красноярск — Иркутск и №70 Москва — Чита, сообщает портал «Ирсити.ру». Разница с расписанием составляет три часа.

«В вагонах поддерживают комфортный температурный режим. Восточно-Сибирская железная дорога принимает меры для сокращения отставания и ввода поездов в график», - сообщает пресс-служба ВСЖД.

Юристы отмечают, что связи с задержками пассажиры имеют право на компенсацию за неудобства. Согласно правилам железнодорожного транспорта, пассажиры могут предъявлять заявки на возврат части стоимости билета или требовать компенсацию за задержку.

В таких ситуациях пассажирам рекомендуется сохранить билет и обратиться в железнодорожную кассу или службу поддержки для оформления заявления.
