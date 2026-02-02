Читу засыпят цветами на 23 миллиона рублей

Проект по озеленению Читы в 2026 году показывает, насколько дорогостоящим может стать даже цветочное благоустройство при масштабных объемах. Средняя цена за один цветок по техзаданию вырос до 161 рубль, а всего планируется высадить 138 434 растения на 29 объектах общей площадью 9 036 квадратных метров. Об этом сообщает портал ZAB.RU. В результате общая стоимость муниципального контракта предварительно составит 22,3 миллиона рублей, что свидетельствует о серьёзных финансовых вложениях в создание цветочного оазиса.

Ранее на подобные цели в 2023 году в Чите выделяли около 18 миллионов рублей, в 2024 году сумма выросла до 20 миллионов, а в нынешнем году планка поднята почти до 23 миллионов. Такие значительные расходы объясняются стремлением сделать центр города более ярким и привлекательным. Однако критики отмечают, что многие клумбы к концу лета выглядят не лучшим образом из-за недостаточного ухода и сложных погодных условий, характерных для Забайкалья.

По техническому заданию подрядчик должен обеспечить высадку 138 434 растений, включая виолу, бархатцы, петунию, вербену, гвоздику, пеларгонию, агератум, сальвию, флоксы, цинерарию, колеус и гайлардию. Высадка должна завершиться до 15 июня, при этом 75% растений должны будут цвести. Полив — ежедневно, за исключением дождливых дней, а поврежденные растения нужно заменять в течение суток. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность цветов до 31 октября, что является особенно сложной задачей, учитывая возможность первых заморозков уже в сентябре и суровые забайкальские климатические условия. Местные садоводы давно знают: петунии и бархатцы редко переживают первые осенние холода без укрытия.

Дополнительные технические условия требуют разработки согласованной схемы размещения растений и цветовой гаммы вместе с комитетом городского хозяйства. Гарантии сохранности растений, следование строгому графику высадки и уходу — все это подчеркивает строгость и масштабность проекта. В целом, встаёт главный вопрос: сможет ли подрядчик обеспечить сохранность 138 тысяч растений в условиях Забайкалья, или к октябрю цветочное великолепие поубавится, оставив лишь воспоминания и освоенный бюджет?

Этот масштабный проект иллюстрирует серьёзность инвестиций в благоустройство города, однако показывает, насколько дорого стоит создание цветущего и привлекательного центра в условиях сурового климата.