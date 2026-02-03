Общество 03.02.2026 в 15:48

В Бурятии специалист почты прикарманил пенсии двух умерших стариков

За это он получил три года «строгача»
Текст: Карина Перова
В Бурятии специалист почты прикарманил пенсии двух умерших стариков
Фото: архив «Номер один»

В Заиграевском районном суде Бурятии вынесли приговор в отношении главного специалиста почтового отделения. В декабре 2024 года он прикарманил пенсии двух стариков. Последние же на момент получения выплат умерли.

Почтальона признали виновным в присвоении имущества, совершенном с использованием служебного положения. Его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Причиненный ущерб в размере 78 тыс. рублей взыскан в доход государства», - добавили в прокуратуре республики. 

Ранее в МВД по Бурятии сообщали, что у молодого специалиста уже есть несколько судимостей – за кражу, угон автомобиля и вымогательство.

Также «Номер один» писал о почтальоне из Еравнинского района, которая присвоила пенсию односельчанина, чтобы купить продукты. Мать пятерых детей пошла на преступление из-за нищенской зарплаты.

 

