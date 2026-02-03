В Бурятии специалист почты прикарманил пенсии двух умерших стариков

В Заиграевском районном суде Бурятии вынесли приговор в отношении главного специалиста почтового отделения. В декабре 2024 года он прикарманил пенсии двух стариков. Последние же на момент получения выплат умерли.

Почтальона признали виновным в присвоении имущества, совершенном с использованием служебного положения. Его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

«Причиненный ущерб в размере 78 тыс. рублей взыскан в доход государства», - добавили в прокуратуре республики.

Ранее в МВД по Бурятии сообщали, что у молодого специалиста уже есть несколько судимостей – за кражу, угон автомобиля и вымогательство.

