В феврале в Монголии спрогнозировали падеж скота от морозов и глубокого снега

Институт гидрометеорологии, экологических исследований и информации Монголии представил новый прогноз на февраль 2026 года, основанный на анализе спутниковых и наземных данных. Как сообщает информационный портал News.mn, этот прогноз важен для фермеров, сельских жителей и всех, кто зависит от сельскохозяйственных ресурсов страны, поскольку он прогнозирует сложные условия зимовки скота («дзуд»), особенно в центральных и восточных регионах Монголии.Эти данные показывают, что в холодном феврале зимовка скота на территории Монголии будет проходить в условиях высокой нагрузки. Распределение сложности зимовки по территории страны выглядит следующим образом: крайне сложная — 5% площади, тяжёлая — 16%, умеренная — 50%, лёгкая — 17%, и несложная — 11%. Особенно отмечается, что большинство регионов с суровой зимой — это такие области, как Селенга, Тува, Булгана, Баян-Олгия, Увса, Дархан-Уул, Ховд, Завхан, Увурхангаи, Баянхонгор, Хэнтий и Дундговь. На этих территориях ожидается крайне сложная зимовка, что требует особой бдительности и подготовки.Для минимизации негативных последствий рекомендуется: постоянно следить за региональными и местными метеорологическими прогнозами (краткосрочными и долгосрочными), исключительно внимательно подходить к вопросам подготовки кормов и водоснабжения для скота.В Монголии термин «дзуд» используется для обозначения суровых природных бедствий, включая сильные зимние морозы, долгую и тяжелую зимовку и обильные снегопады, существенно осложняющие жизнь скоту. Который не может добыть пропитание из-под снега и погибает.По данным прошлогодних наблюдений, тяжелая зимовка превратилась в настоящую беду для Монголии — из-за суровых условий два года назад было потеряно более миллиона голов скота. Так, по официальным данным, в некоторых регионах было зафиксировано снижение поголовья крупного рогатого скота и овец до 30%. В частности, в Баянхонгоре в результате «дзуда» было утеряно около 10 тысяч голов скота, что серьезно повлияло на доходы фермеров и экономическую стабильность региона.В условиях, когда «дзуд» — это не просто слово, а реальная угроза, заблаговременная подготовка становится неотъемлемой частью эффективной сельскохозяйственной политики. Зимовка в Монголии — это борьба за выживание, и знание о возможных рисках помогает снизить потери и обеспечить стабильность для миллионов людей, чья жизнь напрямую связана с природными условиями.