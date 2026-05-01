01.05.2026 в 21:03

В Бурятии школьников перестанут обыскивать на ЕГЭ

Охранникам теперь запрещается прикасаться к ученикам
A- A+
Текст: Иван Иванов
«Номер один»

Минпросвещения России поддержало порядок допуска участников в пункты проведения ЕГЭ, установленный Рособрнадзором, сообщает газета «Коммерсант». Согласно ему, организаторам и охранникам теперь запрещено прикасаться к ученикам и их вещам во время досмотра.

«Четкое понимание процедуры и правил допуска на площадку проведения ЕГЭ снижает тревожность и помогает сосредоточиться на главном – на знаниях. Такой подход демонстрирует уважение к учащимся и при этом позволяет повысить их ответственность перед итоговой аттестацией», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Согласно новым правилам, если на входе сработает металлоискатель, участнику экзамена предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, на хранение или передать его сопровождающему.

Единые государственные экзамены в Бурятии начнутся 1 июня. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.

Теги
ЕГЭ

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru