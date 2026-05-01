В Бурятии школьников перестанут обыскивать на ЕГЭ

Минпросвещения России поддержало порядок допуска участников в пункты проведения ЕГЭ, установленный Рособрнадзором, сообщает газета «Коммерсант». Согласно ему, организаторам и охранникам теперь запрещено прикасаться к ученикам и их вещам во время досмотра.

«Четкое понимание процедуры и правил допуска на площадку проведения ЕГЭ снижает тревожность и помогает сосредоточиться на главном – на знаниях. Такой подход демонстрирует уважение к учащимся и при этом позволяет повысить их ответственность перед итоговой аттестацией», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Согласно новым правилам, если на входе сработает металлоискатель, участнику экзамена предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, на хранение или передать его сопровождающему.

Единые государственные экзамены в Бурятии начнутся 1 июня. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.