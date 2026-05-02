Общество 02.05.2026 в 10:00

Уволенная за месяц до уголовных скандалов глава кадровой службы ТГК-14 восстановилась на работе

Женщина вернется на прежнюю должность в «обезглавленный» энергохолдинг
Текст: Станислав Сергеев
Уволенная за месяц до уголовных скандалов глава кадровой службы ТГК-14 восстановилась на работе
Верховный суд Бурятии восстановил в должности начальника кадровой службы филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14». Истицу уволили 14 апреля 2025 года. Спустя месяц, в мае, совладельцев и топ-менеджеров энергохолдинга арестовали по делу о хищении миллиардов рублей.

Женщина работала в компании с 2005 года, в руководящих должностях кадровой службы - с 2008-го. В январе 2025 года в ТГК-14 началась реорганизация: кадровую службу расформировали, вместо неё создали отдел кадров. Должность начальника, которую занимала истица, сократили. Саму женщину, по её словам, о предстоящем увольнении уведомили только в день увольнения - хотя по закону предупредить должны были за два месяца.

Суд установил: работодатель нарушил процедуру. Подписанного женщиной уведомления от 12 февраля в деле нет. Работница не получила и предложение о переводе на новую должность главного специалиста по работе с персоналом - вакансию, которая как раз появилась в ходе реорганизации. Она писала заявление о переводе, но комиссия отклонила её кандидатуру без объяснения причин. В итоге суд признал увольнение незаконным, восстановил женщину в должности и взыскал с компании 77 тысяч рублей за вынужденный прогул и 30 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Судебное решение вынесли 23 марта 2026 года. Двумя месяцами ранее, в конце января, следователи предъявили окончательное обвинение бывшим владельцам ТГК-14 - Константину Люльчеву и Виктору Мяснику. По версии следствия, с декабря 2021 по 2025 год они вывели из компании около 4,5 миллиарда рублей через фиктивные управленческие услуги, завышенные зарплаты и премии. В мае 2025 года обоих задержали и арестовали. Сейчас Люльчев находится в СИЗО, Мясник - под домашним арестом по состоянию здоровья. Уголовное дело уже передано в суд.

Пострадавшими от действий руководства ТГК-14 признаны, в том числе, предприятия «Ростеха» в Бурятии - Улан-Удэнское приборостроительное объединение и авиационный завод. Из-за махинаций с тарифами они понесли многомиллионные убытки.

Фото: «Номер один»

