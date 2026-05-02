Власти Бурятии заступились за двоечников

Депутаты Народного Хурала Бурятии приняли закон, который позволит несколько улучшить ситуацию с обеспечением рабочей силы на наших предприятиях, испытывающих сильный дефицит в рабочих специальностях, и одновременно совместить полезное с приятным. Приятное же будет для школьников, которые не сдали ОГЭ. Ученики, не справившиеся с экзаменом после девятого класса, не будут просто ждать пересдачи, теряя почти год. Вместо этого их бесплатно отправят учиться рабочим профессиям.Идея эта возникла еще в сентябре прошлого года, когда правительство России поддержало законопроект о возможности прохождения бесплатного обучения для не сдавших ОГЭ. Как указано в законопроекте, девятиклассники, которые не сдали основной государственный экзамен (ОГЭ), «вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочего, должностям служащего». В итоге закон был принят Государственной Думой, и в регионах начали принимать аналогичные законы с учетом местных особенностей.В Бурятии в Народный Хурал правительство внесло аналогичный проект закона.Депутат Народного Хурала Сергей Мезенин, комментируя его принятие в региональном парламенте, отметил, что, несмотря на то, что в прошлом году ОГЭ не сдали в Бурятии крайне небольшое число школьников - менее двух десятков и это не окажет существенного влияния на дефицит рабочей силы, сам по себе такой закон является справедливым. Депутат отмечает, что когда ОГЭ вводился, многое было упущено.- Видимо, пропустили тот факт, что не все сдадут ОГЭ и будут почти год болтаться без дела, потому что оказываются как бы между небом и землей: не могут поступить в колледж и одновременно ждут целый год, чтобы повторно сдать экзамены ОГЭ, - говорит Мезенин.В масштабах страны это могло повлиять и на криминальную обстановку, потому что несовершеннолетние были предоставлены фактически сами себе, не учились и не работали.Такое жесткое требование признали несвоевременным, поскольку дефицит рабочей силы большой и его нужно закрывать, поэтому депутаты приняли закон единогласно. И у школьников появился шанс получить рабочую профессию и продолжить обучение в школе.Также, по словам Сергея Мезенина, это очень выгодно для тех, кто в дальнейшем решил избрать рабочую специальность: пойти работать токарем, слесарем, электриком. Правда что касается сложных профессий, то вряд ли к ним будут допущены те, кто не сдал ОГЭ.Добавим, что проблема в республике не столь остра. За последние три года в Бурятии всего лишь 50 девятиклассников не сдали ОГЭ с первого раза. В 2023 — 18 человек, в 2024 — 18, в 2025 — 14.- В целом сами экзамены не представляют большой сложности, — говорит улан-удэнский психолог Агата Родионова. — Часть учеников, видимо, не смогли освоить элементарные знания школьной программы. Но всегда есть дети, у которых сочетание многих факторов играет против них. И даже те, кто неплохо знает школьную программу, могут не сдать экзамен по чисто психологическим причинам.Психолог выделяет следующие факторы: высокий уровень стресса и тревожности, когда чрезмерное волнение мешает мыслить логически, из-за чего даже подготовленные школьники не могут сосредоточиться. Также немаловажно и давление взрослых: постоянные напоминания о важности экзамена от учителей и родителей, «запугивание» последствиями создают крайне угнетающую обстановку. В результате, в том числе из-за недосыпания, высокий уровень стресса у школьников заставляет организм вырабатывать гормоны (кортизол), которые могут вызвать экзаменационный ступор.Теперь у подростков появится шанс провести год с пользой.Обучение будет проходить в профессиональных образовательных организациях Министерства образования и науки РБ. Всего в реализации проекта задействовано 20 учреждений — техникумы и колледжи в Улан-Удэ, а также в Джидинском, Закаменском, Гусиноозерском и других районах республики. Так что для школьников, которые не сдадут в этом году ОГЭ, созданы просто шикарные условия для выбора.Постановлением правительства Бурятии будет утвержден конкретный перечень профессий и должностей, список образовательных организаций, а также порядок организации обучения. В число предлагаемых профессий войдут, в частности: слесарь-сборщик летательных аппаратов, швея, повар, пекарь, парикмахер, продавец, сварщик, электрогазосварщик, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь-сантехник, столяр, плотник, маляр, садовник, санитар ветеринарный, оператор электронно-вычислительных машин, пожарный, проводник пассажирского вагона.К проекту набора кадров присоединились Авиазвод, Приборка, «Бурятмяспром», «Разрез Тугнуйский», «Желдорреммаш», Гусиноозерская ГРЭС, Байкальская пригородная пассажирская компания, МУП «Водоканал», городской комбинат школьного питания и другие. Это дает определенную гарантию, что полученная квалификация будет востребована на рынке труда.После окончания профессионального обучения школьник сдает квалификационный экзамен и получает свидетельство о профессии рабочего или должности служащего. При этом школьную программу никто не отменяет — девятиклассник продолжает учиться в своей школе и готовится к пересдаче ОГЭ. Успешная пересдача дает ему аттестат об основном общем образовании.Таким образом, выпускник девятого класса получит сразу два документа: аттестат и свидетельство о квалификации. Это значительно повышает его конкурентоспособность.- Данная инициатива, безусловно, является правильным шагом, направленным на решение актуальной проблемы - потеря образовательного и профессионального потенциала молодежи, — говорит начальник отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки РБ Евгений Цыренов. - Закон позволяет не просто «исправить» неудовлетворительные результаты ГИА, но и предоставить выпускникам реальные возможности для дальнейшего трудоустройства и самореализации. Бесплатное профессиональное обучение, ориентированное на потребности рынка труда, станет стимулом для тех, кто, возможно, изначально не находил себя в академической сфере, но обладает способностями к освоению рабочих профессий.На обучение отвели пока 50 бюджетных мест на 2026–2027 учебный год. Что называется, с запасом. На это из республиканской казны направят около 5,5 млн рублей, из них 1,8 млн —в 2026 году. Авторы закона надеются, что так больше молодых людей получат востребованные профессии.И теперь само знание о том, что даже в случае несдачи ОГЭ школьник не будет выброшен на целый год из образовательного процесса и получит второй шанс сдать экзамен, уже будет являться антистрессовым фактором для детей.