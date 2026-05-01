В Бурятии участников спецоперации освободят от утильсбора

В России освободят отдельные категории граждан от уплаты утилизационного сбора при ввозе автомобилей для личного пользования. Речь идет о ветеранах боевых действий, включая участников СВО, инвалидах I группы, многодетных семьях и семьях с детьми-инвалидами. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 30 апреля и уже опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.



Авторы инициативы отмечают, что изменения в системе расчета утильсбора, вступившие в силу в прошлом году, существенно увеличили финансовую нагрузку на физических лиц, приобретающих автомобили за рубежом. Особенно остро рост затрат затронул социально уязвимые категории граждан, для которых транспорт зачастую является не роскошью, а необходимостью.

Предлагаемые меры направлены на снижение этой нагрузки и повышение доступности больших автомобилей, особенно внедорожников, для проезда по дорогам с некачественным покрытием. Подавляющее большинство внедорожников и джипов подпадают под увеличенный утильсбор.

По оценкам экспертов, отмена утильсбора может позволить ветеранам и другим льготным категориям сэкономить значительные суммы – вплоть до миллиона рублей, особенно при покупке внедорожников и автомобилей повышенной проходимости, которые часто востребованы в регионах со сложной дорожной инфраструктурой.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что введение льгот позволит обеспечить более высокий уровень мобильности для граждан, нуждающихся в особых условиях передвижения, а также станет дополнительной мерой социальной поддержки.

Документ предусматривает внесение изменений в законы «Об отходах производства и потребления» и «О ветеранах». Если инициатива будет поддержана, новые правила могут существенно повлиять на рынок импортируемых автомобилей и сделать их более доступными для льготных категорий населения.

Ранее эксперты отмечали, что рост продаж автомобилей немецких и японских брендов в начале года связан с опасениями ужесточения условий ввоза, а также с эффектом низкой базы. Дополнительным фактором стали новые правила утильсбора, ограничивающие льготный ввоз автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил.