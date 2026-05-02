Общество 02.05.2026 в 11:57

В Бурятии запретили доступ к горе, где погибли четыре туриста

Ограничения на Мунку-Сардык продлятся до 4 мая, спасатели предупреждают о лавинной опасности
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В горах Бурятии сохраняется повышенная лавинная опасность. До 4 мая действует ограничение доступа граждан в район горы Мунку-Сардык. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при нахождении и работе в лавиноопасных зонах, а также при движении по автодорогам вдоль горных массивов. Телефон экстренной службы - 112.

Напомним, на этой горе 24 апреля произошла трагедия. Группа из семи туристов попала под лавину. Троим удалось выбраться самостоятельно, остальные числились пропавшими без вести. Спасатели обследовали 100 квадратных километров территории. Последнее, четвёртое тело обнаружили 25 апреля в 15:20 и к вечеру эвакуировали. Все четверо погибли. Поисково-спасательные работы официально завершены.

Это не единственный смертельный сход лавины в Бурятии за последнее время. В Муйском районе расследуется уголовное дело о гибели рабочих на руднике Ирокинда. По версии следствия, сначала лавина сошла на промышленную площадку и травмировала двух человек. Однако директор предприятия не остановил работы и вскоре отправил в опасную зону девятерых сотрудников для расчистки территории. В этот момент на них сошла вторая лавина колоссального объёма. Шесть человек погибли. Руководителя задержали.

Фото: СУ СКР по Бурятии 

Теги
несчастный случай

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru