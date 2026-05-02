В Бурятии запретили доступ к горе, где погибли четыре туриста

В горах Бурятии сохраняется повышенная лавинная опасность. До 4 мая действует ограничение доступа граждан в район горы Мунку-Сардык. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности при нахождении и работе в лавиноопасных зонах, а также при движении по автодорогам вдоль горных массивов. Телефон экстренной службы - 112.Напомним, на этой горе 24 апреля произошла трагедия. Группа из семи туристов попала под лавину. Троим удалось выбраться самостоятельно, остальные числились пропавшими без вести. Спасатели обследовали 100 квадратных километров территории. Последнее, четвёртое тело обнаружили 25 апреля в 15:20 и к вечеру эвакуировали. Все четверо погибли. Поисково-спасательные работы официально завершены.Это не единственный смертельный сход лавины в Бурятии за последнее время. В Муйском районе расследуется уголовное дело о гибели рабочих на руднике Ирокинда. По версии следствия, сначала лавина сошла на промышленную площадку и травмировала двух человек. Однако директор предприятия не остановил работы и вскоре отправил в опасную зону девятерых сотрудников для расчистки территории. В этот момент на них сошла вторая лавина колоссального объёма. Шесть человек погибли. Руководителя задержали.Фото: СУ СКР по Бурятии