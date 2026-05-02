Семья из Иволгинского района получит новое жильё взамен аварийной квартиры, где умерла мать

Верховный суд Бурятии обязал Министерство имущественных и земельных отношений республики предоставить благоустроенное жильё по договору социального найма семье из Иволгинского района. Вдова, её двое детей и племянница 12 лет жили в квартире, признанной аварийной, а после смерти матери-сироты чиновники отказывались расселять родственников.В 2016 году женщина, относящаяся к категории детей-сирот, получила квартиру в селе Сотниково по договору специализированного найма. В договор сразу включили её дочь. Позже она родила сына и вышла замуж. Супруг и младший ребёнок в договор включены не были. В 2020 году женщина умерла.Семья обратилась в прокуратуру - жильё было признано непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу. При жизни женщины в суде рассматривался иск жильцов дома о признании квартир непригодными. Иск удовлетворили, но к тому моменту истица уже скончалась. Районный суд постановил, что министерство соцзащиты должно предоставить родственникам новое спецжильё, а районная и сельская администрации - перевести его в соцнайм.Однако апелляционная инстанция перераспределила ответственность. Супруг и оба ребёнка признаны членами семьи нанимателя, они фактически проживали в квартире, вели общее хозяйство. По закону в случае смерти сироты-нанимателя, если в квартире остались его супруг и несовершеннолетние дети, они вправе требовать исключения жилья из спецфонда и заключения договора социального найма. А если оно к тому же аварийное - получать новое.Полномочия по предоставлению такого жилья лежат на Минимуществе республики - именно оно управляет государственным жилфондом. Соцзащита отвечает за специализированный фонд для сирот, но истцы уже имеют право на социальный наём. Решение районного суда отменено, принято новое. Апелляционную жалобу Минсоцзащиты отклонили. Администрации района и сельского поселения от обязанностей освободили. Иск удовлетворён к Минимуществу. Решение вступило в законную силу.Фото: «Номер один»