Юные гиревики из Бурятии привезли груду медалей с первенства мира в Бишкеке

Спортсмены из Бурятии успешно выступили на первенстве мира по гиревому спорту среди юношей, которое прошло в Бишкеке с 20 по 24 апреля. Наши гиревики завоевали медали разного достоинства.Виталий Екимов стал первым в рывке, Денис Бондаренко взял золото в толчке, Сергей Кожевников также победил в толчке и оказался лучшим в эстафете. Илья Леонов завоевал три серебра - в многоборье, двоеборье и толчке, а также добавил бронзу в рывке. Андрей Ветошников взял серебро в рывке и бронзу в двоеборье. Тамара Григорьева стала бронзовым призёром в троеборье.Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил спортсменов в своём телеграм-канале. «Такие выступления заряжают всю республику. Горжусь вами, парни и девчонки! Так держать», - написал он.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова