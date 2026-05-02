Спорт 02.05.2026 в 11:55

Юные гиревики из Бурятии привезли груду медалей с первенства мира в Бишкеке

В активе сборной несколько первых мест, в том числе в рывке, толчке и эстафете, есть также серебро и бронза
Текст: Станислав Сергеев
Спортсмены из Бурятии успешно выступили на первенстве мира по гиревому спорту среди юношей, которое прошло в Бишкеке с 20 по 24 апреля. Наши гиревики завоевали медали разного достоинства.

Виталий Екимов стал первым в рывке, Денис Бондаренко взял золото в толчке, Сергей Кожевников также победил в толчке и оказался лучшим в эстафете. Илья Леонов завоевал три серебра - в многоборье, двоеборье и толчке, а также добавил бронзу в рывке. Андрей Ветошников взял серебро в рывке и бронзу в двоеборье. Тамара Григорьева стала бронзовым призёром в троеборье.

Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил спортсменов в своём телеграм-канале. «Такие выступления заряжают всю республику. Горжусь вами, парни и девчонки! Так держать», - написал он.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова

