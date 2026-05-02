Происшествия 02.05.2026 в 11:54
Сотрудник ГАИ в Чите торговал служебной информации
Данные о владельцах и автомобилях охотно покупали заинтересованные структуры
Текст: Иван Иванов
Гаишник в Борзе раздавал данные об автомобилях и их владельцах — его начали судить за превышение должностных полномочий. В деле насчитывается 38 эпизодов, сообщает портал Chita.ru.
Борзинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, обвиняемого в незаконной передаче персональных данных. По информации суда, мужчина использовал служебный доступ к ведомственной базе и передавал сведения об автомобилях и их владельцах своим знакомым.
Ему вменяют 38 эпизодов преступлений по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Следствие считает, что обвиняемый осознавал конфиденциальный характер данных, однако систематически копировал и распространял их. В результате, как отмечается, были нарушены права граждан, а также интересы общества и государства.
По делу проходят 14 потерпевших и 22 свидетеля. Обвиняемый ранее не был судим, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело насчитывает 10 томов.
Фото: «Номер один»
