Сотрудник ГАИ в Чите торговал служебной информации

Гаишник в Борзе раздавал данные об автомобилях и их владельцах — его начали судить за превышение должностных полномочий. В деле насчитывается 38 эпизодов, сообщает портал Chita.ru.Борзинский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего сотрудника Госавтоинспекции, обвиняемого в незаконной передаче персональных данных. По информации суда, мужчина использовал служебный доступ к ведомственной базе и передавал сведения об автомобилях и их владельцах своим знакомым.Ему вменяют 38 эпизодов преступлений по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.Следствие считает, что обвиняемый осознавал конфиденциальный характер данных, однако систематически копировал и распространял их. В результате, как отмечается, были нарушены права граждан, а также интересы общества и государства.По делу проходят 14 потерпевших и 22 свидетеля. Обвиняемый ранее не был судим, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело насчитывает 10 томов.Фото: «Номер один»