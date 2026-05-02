Общество 02.05.2026 в 06:02
Зурхай на субботу, 2 мая
16-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Завершающий день Дуйнхор хурала
Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага – Призывания благосостояния» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям года Тигра, Лошади и Собаки, совершать омовение, полагаться на подчиненных, становиться друзьями (составлять договор), заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), торговать, рыть землю и совершать умиротворяющие дела.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; для строительства дома, освящения реликвий, ссор и конфликтов (судиться), закладки фундамента нового дома, ремонта и перевозки дома.
Стрижка волос: к возникновению сложности с дыханием.
Дорога: неблагоприятно отправляться в путь (особенно на запад).
Фото: Номер один
Фото: Номер один
Тегизурхай