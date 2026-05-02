Общество 02.05.2026 в 06:02

Зурхай на субботу, 2 мая

16-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Завершающий день Дуйнхор хурала

Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага – Призывания благосостояния» относительно приумножения круп и посева, вывешивать хий морин – флажок «Конь удачи» людям года Тигра, Лошади и Собаки, совершать омовение, полагаться на подчиненных, становиться друзьями (составлять договор), заниматься государственными делами (возведение на должность, принятие закона и т. д.), торговать, рыть землю и совершать умиротворяющие дела.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; для строительства дома, освящения реликвий, ссор и конфликтов (судиться), закладки фундамента нового дома, ремонта и перевозки дома.

Стрижка волос: к возникновению сложности с дыханием.

Дорога: неблагоприятно отправляться в путь (особенно на запад).

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
