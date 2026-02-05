Общество 05.02.2026 в 09:44

Возле Центрального рынка Улан-Удэ трактор заблокировал вход в павильон

Сам киоск вызвал претензии мэрии города по якобы недостаточному уровню остекления

Текст: Иван Иванов
Фото: «Номер один»

Административные препоны продолжают тормозить развитие бизнеса в Улан-Удэ, создавая препятствия для предпринимателей и мешая им активно работать на рынке. Как мы уже сообщали, требования городской администрации по обязательной стандартизации остекления торговых павильонов, которые, по мнению бизнеса, наносят больше вреда, чем приносят пользу, вызвали общественный резонанс.

Ситуация дошла до выяснения отношений с помощью дорожной техники. Так инцидент с блокировкой входа в павильон на Центральном рынке стала ярким примером того, как административное давление превращается в конфликт. Трактор, принадлежащий комбинату по благоустройству города, неожиданно заблокировал вход в павильон, вызвав неудобства для покупателей и предпринимателя, который рассказал, что планирует обратиться за защитой в правительство республики и Народный Хурал. Сотрудники ГИБДД, которые вечером 4 февраля приехали на место инцидента, выяснили, что коммунальщики обосновали свое странное местоположение тем, что трактор якобы «сломался». Ситуация до сих пор не разрешена. Сотрудники ДПС не смогли помочь освободить тротуар от дорожной техники.

По сути, требования по массовой стандартизации павильонов превращаются в прямое противостояние с бизнесом, наталкиваясь на нежелание предпринимателей подчиняться новым правилам.

Особое место занимает вопрос о новых требованиях к остеклению павильонов — до 80% фасада и 50% боковых сторон. Бизнес-сообщество считает эти нормы нереалистичными и экономически невозможными. В числе причин — значительные расходы на оформление остеклений, увеличение затрат на электрообогрев из-за повышения теплопотерь, а также высокие цены на работы (до 500 тысяч рублей за один павильон). Более того, пункт о сроках внедрения с 1 июля 2026 года вызывает протесты: предприниматели считают, что эти стандарты не учитывают специфики климата региона и возможности их исполнения.

В условиях 30-градусных холодов требования к 80% остеклению киосков кажутся абсурдными и даже вредными, поскольку превращают бизнес в «аквариум», в котором предприниматели вынуждены бороться с холодами, вместо того чтобы сосредоточиться на развитии.

Подобные ситуации показывают, что бюрократическое давление и чрезмерные требования не только тормозят развитие малого бизнеса, но и наносят ему конкретный ущерб.

А пока улан-удэнские чиновники борются за дизайн и стандарты с помощью тракторов, реальные проблемы бизнеса остаются нерешёнными, в том числе рост налоговой нагрузки и административных барьеров. Предприниматели не хотят воевать с муниципалами и ждут от властей взвешенных решений и диалога с предпринимательским сообществом.

