Житель Бурятии заплатит почти 60 тысяч за ДТП с трамваем

Накануне в Улан-Удэ на пересечении улицы Чертенкова и проспекта 50-летия Октября микроавтобус столкнулся с трамваем. В МУП «Управление трамвая» рассказали, во сколько владельцам авто обходятся такие ДТП.

Так, с водителя микрика взыщут почти 60 тысяч рублей. В эту сумму входит простой всех трамваев на линии – 19 500 рублей, ремонт и восстановление вагона – 36 400 рублей. Также автомобилисту придется раскошелиться на ремонт своего транспорта.

«Особенно дорого обходятся происшествия с современными моделями вагонов типа «Львёнок»: последнее подобное ДТП стоило нарушителю порядка 200 тысяч рублей, плюс ряд значительных штрафов», - рассказали на муниципальном предприятии.