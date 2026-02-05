Жители Улан-Удэ жалуются на нехватку автобусов

Проживающие в мкр. Энергетик, 142, 140б, 140а кварталах горожане в соцсетях жалуются на острую нехватку транспорта. Люди просят городские власти выделить им большие атвобусы, потому что действующих на маршрутах не хватает.

«Почему нельзя в час пик выделить нам большие автобусы как 16? 95 идут утром всегда полные, с ребёнком не уедешь и замёрзнешь на остановке. 77 маршрут вообще не заезжает в 140Б, по требованию, а как мы должны его затребовать, если живем в 140Б?»

«Иногда пускают пазики, но они для часа пик слишком малы. Есть еще укороченный маршрут 95а. Не совсем понимаю, зачем он нужен. Пустили бы тогда до ул. Мокрова. Многие высаживаются в 44 квартале. Пустили бы в 7.00 и с 17.00-18.00 большие автобусы, было бы замечательно», - просят жители.

Напомним, в конце 2025 года автопарк МУП «Городские маршруты» пополнился 30 новыми автобусами средней вместимости. Их задействовали на маршрутах № 100, № 95А, № 51, № 92, № 1, № 2, № 21А, № 46А, № 59. В 2026 году планируется приобрести еще 93 новых автобуса.





Фото: "Номер один"