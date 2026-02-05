Общество 05.02.2026 в 16:14

Жители Улан-Удэ жалуются на нехватку автобусов

Жители мкр. Энергетик и 140-х кварталов просят пустить больше автобусов

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Жители Улан-Удэ жалуются на нехватку автобусов

Проживающие в мкр. Энергетик, 142, 140б, 140а кварталах горожане в соцсетях жалуются на острую нехватку транспорта. Люди просят городские власти выделить им большие атвобусы, потому что действующих на маршрутах не хватает.

«Почему нельзя в час пик выделить нам большие автобусы как 16? 95 идут утром всегда полные, с ребёнком не уедешь и замёрзнешь на остановке. 77 маршрут вообще не заезжает в 140Б, по требованию, а как мы должны его затребовать, если живем в 140Б?»

«Иногда пускают пазики, но они для часа пик слишком малы. Есть еще укороченный маршрут 95а. Не совсем понимаю, зачем он нужен. Пустили бы тогда до ул. Мокрова. Многие высаживаются в 44 квартале. Пустили бы в 7.00 и с 17.00-18.00 большие автобусы, было бы замечательно», - просят жители.

Напомним, в конце 2025 года автопарк МУП «Городские маршруты» пополнился 30 новыми автобусами средней вместимости. Их задействовали на маршрутах № 100, № 95А, № 51, № 92, № 1, № 2, № 21А, № 46А,  № 59.  В 2026 году планируется приобрести еще 93 новых автобуса.


Фото: "Номер один"

Теги
автобусы энергетик квартал

Все новости

Житель Улан-Удэ простил вымогателя, который грозил прострелить ему колени
05.02.2026 в 17:36
В январе одного пропавшего в Бурятии человека обнаружили мертвым
05.02.2026 в 17:28
Житель Улан-Удэ взыскал компенсацию у продавца за непригодную для проживания квартиру
05.02.2026 в 17:28
МТС запустила ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодежи Бурятии
05.02.2026 в 16:52
В Бурятии «зеленые пришельцы» могут навредить Байкалу
05.02.2026 в 16:44
У жителя Улан-Удэ суд конфисковал машину стоимостью 3,5 млн рублей
05.02.2026 в 16:44
Жители Улан-Удэ жалуются на нехватку автобусов
05.02.2026 в 16:14
Судимый житель Улан-Удэ украл у школьницы Айфон
05.02.2026 в 16:07
На жителя Бурятии завели уголовное дело после обыска в доме
05.02.2026 в 15:58
В Бурятии с организации взыскали 356 тысяч за просрочку проекта
05.02.2026 в 15:23
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
В январе одного пропавшего в Бурятии человека обнаружили мертвым
Всего добровольцы отряда «ЛизаАлерт» получили 68 заявок
05.02.2026 в 17:28
Житель Улан-Удэ взыскал компенсацию у продавца за непригодную для проживания квартиру

Мужчина отдал за жилье 15 миллионов, но оно оказалось непригодным для проживания

05.02.2026 в 17:28
В Бурятии «зеленые пришельцы» могут навредить Байкалу
На Чивыркуйском перешейке обнаружили новые растения
05.02.2026 в 16:44
У жителя Улан-Удэ суд конфисковал машину стоимостью 3,5 млн рублей
«Тойота Ленд Крузер 200» отправилась в доход государства
05.02.2026 в 16:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru